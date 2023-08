Bec Henderson (12ª), mejor del Primaflor sobre la lluvia y el barro de Pal Arinsal

Tal y como avisaban las previsiones durante toda la semana, las condiciones climáticas para las carreras de cross country del domingo difirieron en gran medida de las que acompañaron el pasado viernes a los corredores élite en la disputa del short track. De hecho, las temperaturas cayeron casi 20 grados en apenas dos días y la lluvia y el barro complicaron en gran medida el circuito andorrano de Pal Arinsal, endureciendo tanto desde el punto de vista físico como técnico unas pruebas muy exigentes.



Bec Henderson: "No acabo muy decepcionada pero tampoco puedo decir que me encuentre exactamente satisfecha. Las condiciones fueron duras. No sabría decir la temperatura exacta pero sí que fue fría. Este frío ha sido un gran contraste respecto a mis últimos meses en España, además no lo he pasado bien en las zonas más resbaladizas del circuito. No obstante, las condiciones eran las mismas para todos. Seguiré trabajando para llegar a mi nivel y mejorar en la siguiente. Siento que tengo mucho más dentro y que puedo conseguirlo pero de momento tengo que seguir persiguiendo esa zanahoria".



Henderson (12ª en el XCO; 7ª en el short track) fue la mejor noticia de un fin de semana complicado para Primaflor-Mondraker-Genuins. La campeona australiana se mostró muy regular desde salida, rodando siempre muy cerca de las diez mejores pero sin poder alcanzar el grupo que peleó por las posiciones de podio. Peor le fue a Ondrej Cink, quien tras un enganchón en la salida intentó recuperar posiciones pero acabó abandonando tras no encontrar ritmo en ningún momento. Además, Francesc Barber no pudo competir a causa de un accidente el pasado miércoles cuando ya se encontraba en Andorra preparado para afrontar esta quinta manga de Copa del Mundo.