El Berja certifica su descenso a Primera Andaluza

No son tiempos fáciles para los representantes almerienses en la División de Honor y mucho menos tras lo acontecido este pasado fin de semana. Tan solo consiguieron sumar un punto de nueve posibles y que para más inri no valió de nada. Fue el Berja el único que no cayó esta pasada semana, si bien con su empate en la visita al Alhaurín de la Torre certifica de manera matemática su descenso a Primera Andaluza. Y volvieron a sufrir una derrota otra semana más el Huércal y el Cantoria.

El Berja viaja a tierras malagueñas con la más que complicada misión de seguir manteniendo una mínima esperanza en su lucha por la permanencia. A dieciocho puntos de la permanencia y con otros tantos en juego tan solo la victoria le valía a los virgitanos, quienes también tenían que esperar que el Atarfe perdiese. Pero los aurinegros vieron como su rival en el último minuto igualaba su tanto inicial para terminar de confirmar la pérdida de su plaza en esta División de Honor.

También fue una mala jornada para el Huércal, que cayó goleado tres a cero en su visita al Alhaurino y continúa una semana más en puestos de descenso. Hasta seis derrotas encadenan ya los del Bajo Andarax, quienes necesitan comenzar a reaccionar ya si quiere lograr la permanencia en su primer año en la categoría. A dos puntos de los puestos de salvación que marca el Atarfe los verdiblancos necesitan reencontrarse con la victoria de manera urgente.

Al que mejor le estaban yendo las cosas es al Cantoria, si bien últimamente los del Valle del Almanzora no pasan por su mejor momento. Los aurinegros cayeron goleados cinco a dos en su visita al Iliturgi 2016, uno de los equipos que se encuentra en la zona roja de la tabla y lucha por la permanencia. Una derrota, tercera consecutiva, con la que los almerienses se siguen teniendo que conformar con la salvación. Los cantorianos llegaron a ponerse con dos goles al inicio del partido, pero de poco les valió puesto que los jienenses acabaron dándole la vuelta al partido.

La próxima jornada

Si competición esta semana al pararse el campeonato con motivo de la Semana Santa, no será hasta la próxima semana cuando los tres representantes almerienses volverán a la acción. Y lo harán todos ellos actuando ante su gente después de tener que desplazarse la pasada jornada. El Huércal recibirá en el Francisco Pomedio al Martos, y uno de los equipos de la zona alta de la tabla, necesitados de puntos para salir de la zona roja de la tabla. Por su parte, el Cantoria se medirá en Los Olivos al Alhaurino y el Berja, sin opciones ya de permanencia, se enfrentará al Atarfe en un partido que iba a ser clave en la lucha por la salvación.