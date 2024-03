Un bombero del Poniente Almeriense, Pedro Vera, tratará de batir un Record Guinness

Este no será un fin de semana cualquiera para uno de los miembros del Consorcio de Bomberos del Poniente Almeriense. Es el caso de Pedro Vera, quien junto a otros trece bomberos de distintas partes de la geografía nacional tratará de batir un Record Guinness durante este próximo sábado 23, cuando a las 10:00 horas se dé el pistoletazo de salida, y domingo 24 de marzo en Zaragoza. Un intento que consistirá en lograr la mayor distancia vertical recorrida en metros de desnivel positivo en las escaleras de un edificio durante veinticuatro horas de forma ininterrumpida. Un hito al alcance de muy pocos y que también tendrá un fin solidario.

De esta forma, este grupo de bomberos tratará de ayudar a la Asociación Pequeños Corazones de Aragón, la cual trabaja sin ánimo de lucro ayudando a niños con cardiopatías congénitas y adquiridas. Así, a través de Ibercaja de Aragón con su iniciativa solidaria 'Tu dinero con Corazón' revierten cada año parte de las comisiones de gestión a proyectos solidarios sociales y medioambientales.

El intento tendrá lugar en el edificio Torre del Agua de la Expo 2008 de Zaragoza, el cual cuenta con una altura de 68 metros que equivale a veinticinco plantas. Todo ello con motivo del Patrón de Bomberos San Juan de Dios que fue el pasado 8 de marzo y con la mirada puesta en Zaragoza 2026 como sede Europea del Deporte. Un más que complicado reto que se viene gestando desde hace tiempo. "Nos surgió hace un par de años que sabíamos que existía un récord de subir pisos que lo tenían los bomberos de Australia", cuenta Pedro Vera. "Hace dos año quisimos hacerlo en El Ejido, pero al final por problemas de logística no pudimos hacerlo", señala también este bombero del Poniente Almeriense.

Asimismo, el reto presenta una gran complejidad más allá de lo puramente deportivo, puesto que también son necesarios unos exhaustivos requisitos de logística para poder certificar que se haya superado con éxito el récord. De esta manera, necesitan contar con testigos independientes que no guarden relación con ninguno de los bomberos participantes, así como con testigos especialistas vinculados al deporte para cronometrar los tiempos. Además, también ha sido necesaria la participación de un topógrafo para medir la altura de los diferente pisos y de la altura final.

Serán en total cuarenta personas entre jueces y testigos quienes se encarguen de certificar este intento, puesto que también necesitan rotar al no permitírsele mucho tiempo para que puedan mantener la atención. Todo ello sin olvidarse de la ayuda de la Asociación de Bomberos de Zaragoza, del Área de Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza y de la escuela de fisioterapia. Y para una prueba de semejante magnitud la alimentación tampoco puede quedar al margen, contando con un pequeño catering al ser "muy específica" la alimentación de ese día. Para ello han contado con la ayuda del Centro de Nutrición para la Salud y el Deporte que se encuentra en Almería.

"Es un compendio de todo porque la carrera en veinticuatro horas al final se convierte en una carrera de resistencia"

Sobre el equipo que peleará por batir este récord Pedro Vera indica que "hay gente que que tiene el récord del mundo de una hora en subir pisos, hay gente que a nivel internacional gana carreras por todo el mundo, son campeones del circuito de España". "Son fieras", llega a asegurar. "Hay gente muy explosiva y gente del ultrafondo como me pasa a mí , otra gente de media, es un compendio de todo porque la carrera, aunque es muy explosiva al principio, en veinticuatro horas al final se convierte en una carrera de resistencia", explica Vera.

Igualmente, este miembro del Consorcio de Bomberos del Poniente Almeriense señala que "a nivel deportivo es una cosa muy chula". "El estar preparando una prueba y luego poder estar en la salida y luego combinarla y encima creemos que lo vamos a conseguir con el éxito de superar esa altura de 20.000 metros es una satisfacción, es una alegría", indica también Pedro Vera. Asimismo, tampoco se quiere olvidar del tema organizativo. "Es otra cosa chula de hacer que la prueba que hay que montarla, prepararla que lleva un montón de meses organizarlo, hablando con un montón de empresas que han ayudado, que han colaborado", añade.

Pedro Vera "Si lo conseguimos va a ser una alegría, que no lo conseguimos, nos lo vamos a pasar muy bien, aunque esto no es sufrir porque lo hacemos porque queremos"

Estos catorce bomberos harán todo lo posible por acabar batiendo el récord, si bien ya solo intentarlo es un gran éxito. "Si lo conseguimos va a ser una alegría, que no lo conseguimos, nos lo vamos a pasar muy bien, aunque esto no es sufrir porque lo hacemos porque queremos, sufrir a lo mejor es los padres de esos niños o los niños, la guerra, la gente que no tiene trabajo, eso es sufrir", afirma Pedro Vera.

Cabe destacar que desde Almería están colaborando en este intento de Récord empresas y entidades como Victoria Cycling, EjidoRun, LoberoFIT, J.MONERO Borbalán, Clínica Doctor Antonio Ríos Luna, Calegorax Flashover, Centro de Nutrición para la Salud y el Deporte, Hortofruticola MABE, RoqueVicar s.a. Darprint Creations. El gran día está cada vez más cerca, un hueco en el libro Guinness de los récords espera a este bombero almeriense.