Se busca contundencia

Pasan las jornadas y el Almería no termina de mostrarse contundente en el aspecto defensivo. Comenzó la temporada con defensa de efectivos y excepto Centelles, que aún no ha debutado en liga, Rubi ha probado con los siete defensas restantes. El preparador vilasarense no quiere que se cree una corriente de alarmismo, pero con guarismos como los actuales lejos del Power Horse Stadium, pero fallar como local ha hecho que la distancia respecto al descenso se comprima a dos puntos, los que los rojiblancos sacan al Valencia.

De ahí que el encuentro del próximo viernes en Girona se antoje fundamental, máxime para que los catalanes no pongan tierra de por medio. Y de ahí que el conjunto almeriense deba mostrar una mayor contundencia tanto en defensa como en ataque. Si bien es normal que en encuentros como ante el Real Betis, la calidad de estrellas como Canales termine decidiendo, se echa en falta una mayor agresividad en defensa por parte de un Almería que ahora afronta un calendario de aúpa (Girona, Barcelona en casa, Villarreal en casa y Sevilla).

Frente al conjunto bético, la UDA salió demasiado endeble en la zaga, mostrándose jugadores como Babic lejos de su mejor versión. Con Kaiky en el ostracismo (no juega desde que vio la quinta amarilla en el Camp Nou), la otra opción pasa por terminar de darle la oportunidad a Chumi, máxime al cuajar buenas actuaciones frente al Atlético de Madrid y Valencia. La lesión de Ely (el club aún no ha informado sobre la gravedad de la dolencia) hará que el ex del Barcelona sea de la partida el viernes en Montilivi, donde se espera un buen reguero de cambios, una vez que Robertone y Baptistao ya han cumplido sus correspondientes sanciones.

Los laterales tampoco terminan de mostrar regularidad en cuanto al aspecto defensivo se refiere, sufriendo demasiado Pozo, y, sobre todo, Mendes, que podría reaparecer como titular frente al Girona en caso de que el sevillano, sustituido frente al Betis en el descanso, no se recupere de sus dolencias, tampoco determinadas. La otra opción pasa por volver a la zaga de tres centrales, algo que reconoció barajar el propio Rubi para la segunda mitad del último encuentro, en el que el Almería volvió a encajar, habiendo dejando sólo la portería a cero en el encuentro ante el Getafe.

En el otro lado de la balanza se encuentra el alto número de goleadores que presenta el Almería. El tanto de Samu Costa, quien no anotaba desde marzo de 2021, en Ponferrada, ha aumentado la lista de goleadores rojiblancos a catorce, siendo el segundo equipo del campeonato con más jugadores diferentes que han visto portería rival, tras el Valencia.