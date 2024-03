La Cañada afronta una nueva etapa sin Pablo Hernández

Una nueva etapa comienza en La Cañada en la División de Honor Juvenil, afrontando un nuevo cambio de entrenador. Y en esta ocasión no porque los números sean malos, sino todo lo contrario. Ello es lo que le ha valido a Pablo Hernández para recibir la llamada del Poli El Ejido para luchar por el complicado reto de la salvación en Tercera RFEF. Los de la barriada almeriense visitarán este domingo a las 16:00 horas en el Antonio Bailón al Granada en el que será su primer encuentro desde la salida del que fuera su técnico hasta el pasado fin de semana.

Y lo hacen los blanquinegros en un gran momento después de su sufrido triunfo frente al Alhendín de la pasada jornada. Hasta doce puntos de ventaja tienen los almerienses sobre los puestos de descenso cuando restan tan solo siete fechas para despedir el campeonato. Algo que parecía impensable cuando Pablo Hernández cogió las riendas del equipo después de la salida de Israel Polo tras caer en sus primeros cinco encuentros en su regreso a la élite del fútbol juvenil y prácticamente todos ellos por goleada.

Pero para nada tendrán un partido fácil este domingo, puesto que se enfrentan a uno de los equipos de la zona alta de la tabla. Los de la barriada almeriense al cuarto clasificado y a uno de los dos equipos de este grupo IV de la División de Honor Juvenil que todavía no conoce la derrota en esta segunda vuelta como es el Granada. Los nazaríes, con el que los cañaeros cayeron por la mínima en el encuentro de ida, llegan a la cita después de golear al Séneca y tratarán de prolongar su racha.

Para este encuentro los de la barriada almeriense tendrán la baja por sanción de Hugo Manzano, quien se perderá el encuentro después de ser expulsado por doble amarilla la pasada jornada frente al Alhendín. Por su parte, los granadinos no cuentan con ninguna baja por sanción para recibir al conjunto blanquinegro este domingo. No obstante, el técnico de los nazaríes no podrá contar con aquellos jugadores que entren en la convocatoria del Recreativo Granada para recibir al Atlético B en su partido en Primera RFEF.