Pablo Hernández pone fin a su etapa en La Cañada

Nunca es fácil poner fin a una etapa y menos si ha sido tan fructífera como la de Pablo Hernández al frente del conjunto de División de Honor Juvenil de La Cañada. Apenas unas horas después del importante triunfo logrado frente al Alhendín, el técnico ejidense anunciaba su salida del equipo de la barriada almeriense. Y difícilmente lo podía dejar a los blanquinegros en mejor situación en la temporada de su regreso a la élite del fútbol juvenil.

El hasta ahora técnico de La Cañada cogió al equipo en un delicado momento después de la salida de Israel Polo tras la disputa de las cinco primeras jornadas. Sin puntos en su casillero y habiendo sufrido prácticamente una goleada tras otra Pablo Hernández se hizo cargo de los de la barriada antes de rendir visita al Betis, entonces líder de este grupo IV de la División de Honor Juvenil. En su debut no pudo estrenarse con victoria, cayendo por la mínima contra los verdiblancos.

Aunque el primer triunfo no se hizo esperar. Fue la siguiente jornada cuando los cañaeros por fin consiguieron estrenar su casillero de victorias y sumar sus primeros puntos de la temporada gracias a la goleada endosada al 26 de Febrero. Poco a poco los de la barriada almeriense comenzaron a resucitar, encadenando buenos resultados, hasta conseguir abandonar los puestos de descenso. Durante este periodo hubo importantes victorias como el cuatro a uno que le endosaron al Almería juvenil en el derbi almeriense.

Asimismo, cuando se cumplió una vuelta desde su llegada al banquillo los blanquinegros habían logrado una treintena de puntos, en unas cifras más propias de un equipo que hubiera obtenido billete para la Copa del Rey Juvenil. Ahora, cuando tan solo restan siete jornadas por disputarse para concluir el campeonato, los de la barriada almeriense sacan doce puntos a la zona roja que marca el 26 de Febrero, teniendo más que encarrilada la permanencia.

Carta despedida

Hoy cierro una etapa, corta pero muy intensa, han sido 5 meses llenos de emociones donde desde el primer día me he entregado, en todos los aspectos, para ofrecer lo mejor de mí y devolver con resultados la confianza que el club depositó en mí en una situación muy delicada.

Quisiera agradecer a la UCD La Cañada At., a su presidente Miguel Romera, así como a toda su directiva, el esfuerzo por haberme dado siempre los medios para durante estos 5 meses realizar mi trabajo en unas condiciones inmejorables, me voy agradecido y con un bonito recuerdo de mi paso por el club.

No me quiero olvidar del resto de trabajadores, Antonio el del material, entrenadores y padres, me lo habéis puesto muy fácil, gracias por tantas muestras de cariño.

Mención especial a Nico, por haber estado al pie del cañón y para lo que necesitase en el día a día, aunque a veces haya sido difícil soportarme, me llevo un amigo.

Al cuerpo técnico, qué difícil se hace convivir conmigo en determinados momentos y qué capacidad para haberme aportado en cada uno de ellos:

Rafa, has sido un regalo, creo que nunca has sido consciente de lo importante que has sido en todo lo que hemos conseguido.

Álvaro, es difícil encontrar tanta bondad y tantas ganas de querer aprender, vas a llegar donde te lo propongas.

Y a Sergio, mi hermano, sobran las palabras para vosotros, sois la definición de LEALTAD, no tendré tiempo para agradeceros todo lo que hacéis por mí.

Y por último, me dirijo a vosotros JUGADORES, y lo digo en mayúsculas, porque es lo que habéis demostrado ser, os estaré eternamente agradecido, nunca olvidaré todo lo que hemos vivido estos 5 meses, ha sido un auténtico placer, volvería a hacerlo una y mil veces más, gracias por hacer que haya merecido la pena cada día.

Me voy con la conciencia tranquila, llegué al equipo con 0 puntos, y lo dejo 12 puntos por encima del descenso y a uno del séptimo a falta de siete partidos, siendo el quinto equipo con más puntuación en las últimas 21 jornadas, sólo superados por cuatro canteras de Primera División.

Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me habéis acompañado, y si ha habido alguien que se haya ofendido por mi decisión, nunca ha sido mi intención dañar a nadie.

Desear la mayor de las suertes al club, jugadores y cuerpo técnico para cerrar el objetivo lo antes posible.

Es la hora de cumplir MI SUEÑO