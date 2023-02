Unas carencias defensivas preocupantes

Tan negativo fue el resultado del encuentro en Montilivi como las carencias defensivas que mostró el Almería durante todo el encuentro, especialmente durante un primer tiempo que dejó mucho que desear. El Girona pasó por encima de un Almería que recibió golpes por todos lados, a pesar de que el problema defensivo es estructural y viene de jornadas anteriores. Más que los números (en los 23 encuentros oficiales de esta temporada, la UDA sólo ha dejado su puerta a cero frente al Getafe) preocupan más las sensaciones, debiendo mejorar sí o sí en la faceta defensiva si no quiere que el sueño que tanto logró alcanzar se desvanezca rápidamente.

El agua entra tanto por ambos costados como por el centro, siendo de justicia no culpar únicamente a los zagueros, sino también a las ayudas que protagonizan los extremos en las bandas; de hecho, Baptistao y Embarba fueron dos de los señalados en Gerona al quedarse en el vestuario en el tiempo de descanso. Preocupan los laterales, donde no terminan de rendir en materia defensiva ni Pozo ni Mendes.

El francés volvió a actuar en Montilivi como titular por la dolencia de Pozo y la banda fue un coladero. En el segundo acto frente al Real Betis cumplió, pero ayer volvió a darle continuidad a esas malas actuaciones fuera de casa, siendo otro de los sustituidos tras el primer acto y dando la sensación de que no tendrá muchos más minutos con Rubi, aunque pozo siga lesionado. El vilasarense incluso optó por colocar en ese puesto a un central, caso de Chumi, en ese puesto para frenar las acometidas gerundenses, las mismas en el otro costado ante un Akieme que ha dado un bajón en las últimas jornadas.

También preocupa el eje de la zaga, visto que la pareja Babic-Ely no termina de asentarse a pesar de que Rubi apuesta por ella una semana sí y otra también. El ítalo-brasileño y el serbio, que tanto dieron el curso pasado, no están a su mejor nivel, apuntando a la titularidad un Chumi que ha cuajado buenas actuaciones este curso, sobre todo tras la desaparición de Kaiky. El brasileño fue sustituido en el descanso en el Camp Nou y no se ha vuelto a saber nada más de él, con la excepción del duelo copero en Orense. Aunque apuntar solamente a los zagueros sería demasiado injusto...