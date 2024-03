El CB La Mojonera presencia el partido de la ACB entre Unicaja y Real Madrid

Más de 120 jugadores y familias del Club Baloncesto La Mojonera disfrutaron del mejor baloncesto español con la visita al partido de la ACB entre el Unicaja Málaga y el Real Madrid el pasado domingo. Grandísimo encuentro con lleno absoluto del magnifico Pabellón Martin Carpena donde la victoria fue para los visitantes en los momentos finales en un disputadísimo encuentro.

Los jóvenes jugadores de La Mojonera vieron a sus estrellas in situ, jugadores como Campazzo, Sergio Llull, Alberto Diaz, Osetkowski, Perry, etc. Además del propio espectáculo del encuentro donde los mojoneros disfrutaron del video marcador, la presentación de los equipos, el speaker, etc. Sin duda una experiencia inolvidable para jugadores y familias del CB La Mojonera.