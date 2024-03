El Club Pelota Almería se proclama campeón de España

Ni en el mejor guion de Hollywood se podrían haber desarrollado los acontecimientos con más intriga, emoción y tensión que como la realidad deparó el pasado fin de semana en Benahadux (Almería), que fue la sede elegida para dilucidar al campeón de España de la categoría y a los dos equipos que ascenderían a 1ª categoría nacional el año próximo, todo a favor del equipo local, el CP Benahadux, primer clasificado de la liguilla, único equipo nacional imbatido (hasta la final), sede de la Fase Final, pueblo en fiestas, con lo que todo hacia presagiar una victoria clara de los benaducenses cualquiera que hubiera sido el equipo al que se enfrentara, CP San Cosme (La Rioja) o CP Almería, por lo que ya vendían la piel del oso antes de cazarlo y se respiraba una euforia desmedida y nada controlada, cuestión esta que suele dar lugar a desenlaces inimaginables.

El sábado 16 se jugaba la semifinal entre CP San Cosme y CP Almería, donde los almerienses tras un mal partido en Paleta Cuero (Nicolás Cruz-Manuel Alejandro), se sobreponían en Pala Corta (Facundo Maldonado-Antonio Almodovar), con un gran partido y apeaban a los riojanos contra pronóstico, y se citaban con sus paisanos del CP Benahadux para la gran final del domingo.

Ya el domingo 17, Frontón Antonio Ros Segura (Benahadux), ambiente festivo dentro y fuera de la instalación deportiva, se respiraba positivismo y optimismo en los locales, pero había que jugar los partidos, gran ambiente también en las gradas, con un público entregado al equipo local, muy bullicioso e inquieto, volcado con sus jugadores.

La victoria final fue ante Félix Garcia-Tony Capel (CP Benahadux), que no supieron aguantar la presión, tensión y juego de los capitalinos

El partido de Paleta Cuero, sobre todo el primer juego, fue de un gran nivel, con muchísimos golpes intercambiados y donde los jugadores Hugo Ruiz-Víctor Gómez (CP Benahadux) y Nicolás Cruz-Manuel Alejandro Fernández (CP Almería) dieron un bonito espectáculo, para finalmente llevarse el partido los locales (2-0)(15-12,15-8). Todo estaba casi hecho, según la mayoría de los presentes, se volvía a vender la piel del oso antes de cazarlo, pero la final de Pala Corta no fue menos intensa, menos interesante y menos agónica, ya que cada tanto se contaba para ver quién era finalmente encumbrado como campeón de España, ya que ambos clubes estaban en Primera Categoría por el hecho de jugar la final, pero el honor de ser campeón y luchar contra corriente, contra los elementos, contra los rivales, contra la euforia de los mismos, dio alas a los almerienses Facundo Maldonado-Antonio Almodovar (CP Almería), que no dejaron de creer que era posible en ningún momento, que lucharon hasta el último punto, la última pelota, para alzarse con el triunfo final, y levantar, ante la tristeza y abatimiento de propios y extraños, la copa de campeón en la cancha del rival, ante su afición, y con la mirada puesta en próximas revanchas, que ya serán, afortunadamente para ambos clubes en Primera Categoría nacional, y vieron como el partido, la final y el campeonato se les escapaba de las manos, por un solo punto de diferencia, 0-2 (14-15,5-15).

Las finales estuvieron presididas por Francisco J. Ros Ortega, Presidente de la Federación Andaluza de Frontón, con la presencia de la Alcaldesa de Benahadux, Noelia Damián y Justo Gómez, Concejal del Ayuntamiento de Benahadux, también estuvo presente el Concejal del Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deportes del Ayuntamiento de Almería, Antonio Jesús Casimiro Andújar, que se acercó para apoyar al CP Almería.

Los jueces fueron Ángel Francisco Ramos Ortega (Juez Nacional) y Almudena Márquez (Jueza autonómica), que dirigieron los vibrantes, emocionantes y bonitos partidos del fin de semana.