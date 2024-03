El nuevo Consejo de Administración del Poli El Ejido pide la dimisión de Bouza

Está siendo una semana intensa en lo que a protagonistas se refiere en el Poli El Ejido. Si este pasado lunes fue Alejandro Bouza quien tomó la palabra, este martes le tocó el turno a los nuevos propietarios que han entrado en la entidad celeste con su 65%. Y lo hicieron representados en la figura de Mateo Martín, nuevo Director General del club y no Director Deportivo como lo presentó el argentino. En una más que extensa comparecencia, que se alargó en espacio de más de una hora y cuarto, fueron numerosos los temas que se tocaron. Y uno de los principales fue anunciar que el nuevo Consejo de Administración pedía la dimisión del propio Bouza como presidente y que iban a iniciar una querella criminal contra él.

Después de una dilatada presentación de su persona y lo que ha sido su vida a sus 51 años de edad, afirmando ser parte acusadora del "problema con Villarejo", entró de lleno en el apartado del que fuera propietario del club ejidense. "Voy a ser un poco duro porque estoy cansado de muchas", señaló durante su intervención. "Prefiero decir la verdad, si no lo hago estáis muertos ahora mismo", llegó a afirmar Martín Navarro. Asimismo, también indicó que había "hecho cosas que mis abogados me han dicho que no firmara".

Mateo Martín quiso desligarse de la figura del argentino, con el que cargó duramente durante su comparecencia. "He hecho un máster en delincuencia empresarial", llegó a afirmar en cuanto a las negociaciones con Alejandro Bouza. "Nosotros no vinimos de la mano de Alejandro Bouza, no estamos aquí por él, fue un aficionado (Carlos Jiménez) que está aquí presente en esta sala", explicó añadiendo que le comentó la posibilidad al coincidir con él en un curso de Dirección Deportiva de fútbol en Madrid.

"Tenemos el 65% y no el 100% porque por lo visto lo tiene vendido sin inscribir, le dijimos que eso era una estafa"

"Bouza nos ha puesto todas las trabas posibles para no hacer lo que tiene que hacer es pagar", fue otro de los mensajes que dejó. Además, explicó que la intención de este grupo de empresarios era hacerse con el 100% y no el 65%. "Tenemos el 65% y no el 100% porque por lo visto lo tiene vendido sin inscribir, le dijimos que eso era una estafa", manifestó contundentemente. Asimismo, negó muchas de las palabras de Bouza, al que tildó de "mentiroso". "Bouza dijo que le ofrecimos continuar como presidente, eso es rotundamente falso. Le pedí antes de la firma que es malo para nosotros que esté Bouza aquí", destacó Mateo Martín.

"No es que exijamos la dimisión de Bouza, es que desde hoy para nosotros no es presidente del club. Hemos hecho una reunión con los que ayer formamos el Consejo de Administración y todos hemos votado a favor y le pido que dimita irrevocablemente, que haga con su 35% lo que sea, no le quiero ver la cara más", cargó duramente el nuevo Director General del Poli El Ejido. "Aquí no tiene cabida Alejandro Bouza", añadió, así como indicó que le hizo firmar un acuerdo de confidencialidad mientras que acto seguido detalló que les hizo firma un acuerdo para que estuviera doce meses más en la entidad, lo que aseguró que "va a ser imposible".

Continuando por esta línea afirmó que el anterior propietario "ha cometido delitos graves", comentando también la contratación de una auditoría que pasará este mismo martes o el miércoles. Fue entonces cuando explicó que iban a querellarse contra él, enumerando los siguientes delitos que presuntamente habría cometido. "Apropiación indebida, estafa porque ha generado deudas simuladas, administración desleal, falsedad documental y creo que hay un delito más en la firma del documento de compraventa que ha vendido acciones que no son suyas", detalló Martín Navarro. "Alejandro lo va a pasar mal porque se lo merece", fue otro de sus contundentes mensajes.

"Yo no soy Director Deportivo, hay una gente que está trabajando en la Dirección Deportiva que son Inda y Carlos Jiménez que fue el que me trajo y confío plenamente en todo lo que me dice, es un simple aficionado que ve que El Ejido está muriendo, que hay un sin vergüenza que está en la institución", indicó también al hilo de las declaraciones de Alejandro Bouza de este pasado lunes. Además, también comentó la salida del club de Javi Fernández, del que mencionó que "todo lo que ha hecho o deje de hacer para mí está mal".

Igualmente, explicó que representa "al 65% de los señores que en una cuenta han depositado dos millones de euros". Además, señaló que "la deuda solo es de un millón quinientos mil euros", indicando que este mismo martes iban a pagar a José Heredia y Radu Varcus, miembros del anterior cuerpo técnico del conjunto celeste. Asimismo, aseveró que "darle mucha publicidad a Bouza es malo para El Ejido". Mientras, sobre el apartado deportivo expresó que "Neto lo tenemos firmado, Alfonso de la Cruz está firmado, Wilson Cuero está firmado para el año que viene estemos en División de Honor o estemos en Tercera RFEF". Así como detalló que tienen tres opciones para convertirse en el nuevo entrenador y que "la intención es firmar mínimo a cinco jugadores".

"Ha sido mi peor semana empresarial, no había vivido una negociación con un lobo tan duro, no se va a quedar quieto, yo tampoco", llegó a asegurar Mateo Martín, quien destacó el papel de Cristian Pozo, que pasará a convertirse en el presidente del Poli El Ejido. Además, el propio Cristian Pozo también intervino durante la comparecencia. "Para mí lo importante siempre ha sido el club, he intentado trabajar lo mejor posible con los medios que tenía este club que eran escasos", afirmó Pozo. "El club me lo encuentro prácticamente abandonado si no es por las tres o cuatro personas que trabajan básicamente en la cantera", agregó también, así como expresó que "el proyecto económico era básicamente pedir al Ayuntamiento.

También destacó la importancia del papel de la cantera, mencionando que va a intentar conocer a todos, así como señaló que ya se habían reunido con el Poli Ejido con la idea de que "el pueblo vaya a una". Por último, hizo hincapié en que van a hacer todo lo posible por salvar la categoría, si bien no considera que un hipotético descenso a División de Honor vaya a echar por tierra el nuevo proyecto del Poli El Ejido. "Esta inversión, este trabajo no es de un día, esto es de cinco años y me va a costar sangre, sudor, lágrimas", llegó a manifestar. Por último, dio las gracias a la afición celeste, de la que espera que ahora en esta nueva etapa acudan en mayor masa.