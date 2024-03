Alejandro Bouza: "Nos hemos dejado la vida"

El nombre de Alejandro Bouza era uno de los más demandado entre los seguidores del Poli El Ejido en los últimos meses, no siendo pocos los que pedían que saliera a dar explicaciones. Y este lunes fue el gran protagonista con respecto a la actualidad de la entidad celeste, volviendo a comparecer después de mucho tiempo. Y lo hizo después de que la pasada semana se hiciera con la mayoría del accionariado un grupo de empresarios andaluces. En una extensa rueda de prensa el argentino analizó el proceso de venta y numerosos temas que giran en torno a la actualidad del club, indicando que se mantendrá como presidente. Al mismo tiempo, también quiso defenderse de las críticas recibidas. "Nos hemos dejado la vida", fue uno de sus mensajes más contundentes.

En un primer momento Bouza recordó su entrada en el club ejidense hace algo más de cuatro años, recordando que lo hizo "recibiendo un club totalmente endeudado con una cifra que aproximadamente eran 800.000 euros". Además, también indicó que por aquel entonces "se estaban buscando inversores porque el club no tenía salida y era muy probable que desapareciera". Todo ello mientras que a los pocos meses de su llegada comenzó también la pandemia, algo que manifestó que "también nos trajo inconvenientes muy importantes para avanzar en el proyecto".

Uno de sus principales focos de atención durante su comparecencia ha sido su intención de dejar saneado el club. "Independientemente de eso se saneó el club, se pagó toda la deuda existente de los antiguos fundadores", llegó a asegurar. Fue entonces cuando también explicó el proceso deportivo que en los últimos años ha vivido este Poli El Ejido, haciendo referencia al ascenso a la extinta Segunda División B como a la reestructuración que vivió el fútbol español con la creación de la Primera y la Segunda RFEF así como el posterior descenso a Tercera RFEF.

Fue entonces cuando afirmó que habían existido errores en su gestión en el aspecto deportivo "Se intentó tratar de seguir creciendo deportivamente, pero por errores deportivos que como cabeza de institución asumo en su totalidad en mi persona no los hemos logrado", llegó a señalar. En esta línea habló de la reestructuración de las categorías del fútbol español como uno de los momentos claves, si bien comentó que tenían "un equipo brillante".

Aunque también quiso sacar la parte positiva de su gestión. "Todas las cosas que prometimos en la mayoría las cumplimos", mencionó. Asimismo, Alejandro Bouza también quiso recalcar que a su llegada "la palabra Poli en el estadio era algo prohibido y yo por ser futbolero, por respetar a la afición, lo primero que hice al llegar fue devolverle a la afición ese sentimiento". De esta manera, recordó el cambio de denominación a la actual de CD Polideportivo El Ejido 1969, mientras que también indicó que el siguiente paso fue convertir el club en Sociedad Anónima Deportiva como otro de sus puntos fuertes.

A lo largo de su comparecencia también habló sobre las diferentes negociaciones llevadas a cabo durante la presente temporada. "En el mes de septiembre aproximadamente, hemos firmado un acuerdo con un grupo empresario de un fondo importante donde creíamos que en ese momento podíamos sanear el club. Fracasamos no nos cumplieron", comentó Bouza, quien sacó el caso del malagueño Vélez el cual también está teniendo problemas con inversores que llegaron en su momento.

No obstante, Alejandro Bouza recalcó que había dado todo de sí por el Poli El Ejido. "Les puedo decir que desde el momento que llegué a hoy lo único que hice fue dedicarme en 100% al club y con bienes propios tratar de que esto no desaparezca", afirmó. De esta forma, volvió a insistir en que su intención era asegurar la viabilidad de la entidad celeste, defendiéndose también de las críticas. "A mí se me tachó de mentiroso en un montón de cosas que después los hechos dicen que la realidad fue otra", llegó a decir durante su intervención.

"Debemos recuperar a la ciudad el club importante que tuvo"

"Llegamos en una situación insostenible porque ya los fondos son escasos, y la realidad es que hubo gente hasta no teniendo aportó para que este proyecto siga adelante", comentó también Alejandro Bouza. Igualmente, explicó que el proyecto es "a largo plazo". "Debemos recuperar a la ciudad el club importante que tuvo", añadió. Todo ello mientras que posteriormente uno por uno hacía referencia a las distintas personas con las que se ha ido encontrando en el día a día de la entidad.

"Tuvimos muchas ofertas, muchos se interesan del Poli porque este es un club con muchas posibilidades de crecimiento", manifestó en relación a las diferentes negociaciones realizadas. También hizo referencia a "ofertas espurias que fueron rechazadas hasta que llegó la que creíamos que iba a ser la salvación del club", al mismo tiempo que quiso destacar el papel de Cristian Pozo en el proceso, comentando que participó en todas las últimas reuniones. Además, sobre el consistorio ejidense afirmó que "al Ayuntamiento de El Ejido solo tengo palabras de agradecimiento".

Igualmente, Alejandro Bouza también pidió apoyo para recuperar los dos puntos que le restaron al equipo de la clasificación por "por incumplimiento continuado de abonar los honorarios arbitrales en la temporada". Asimismo, indicó que esto se encuentra reclamado ante el TAD después de que el comité desestimara su recurso. "Es la única solución que tenemos para sacar adelante, que apretemos para que nos devuelvan los dos puntos", quiso recalcar.

Por su parte, respecto al grupo de cuatro empresarios andaluces explicó cómo habían adquirido el 65% de sus acciones. "Esos cuatro empresarios se dividieron en una persona que compró el 22%, otro el 22% y las otras dos un 21%", comentó. Además, indicó que Mateo Martín será el nuevo Director Deportivo, destacando que ya se encuentra en la búsqueda del nuevo cuerpo técnico. Además, también aseguró que "es muy probable que se realicen entre tres y cuatro fichajes", al mismo tiempo que señaló que el equipo hará una mini pretemporada aprovechando el parón competitivo de esta semana.

Además, insistió que su prioridad no era el apartado económico, sino que "cada trabajador cobre hasta el último centavo". Mientras, también aseguró sentirse ya un ciudadano de El Ejido. "Sepan que en mí van a encontrar una persona que prioriza el club, porque ya en cuatro años me siento un ejidense", llegó a decir Bouza.

En lo que respecta a su continuidad como presidente no ocultó que se evaluaron también otras opciones, como la de su salida definitiva del club. "Si yo hubiera tenido que dar un paso al costado para que eso ocurra lo hubiera dado", aseguró sobre ello. "El tema de que yo siga como presidente fue un tema de negociación y si yo en algún momento tengo que dimitir porque el dimitir es hacerle un bien al club que no quepa la menor duda que lo voy a hacer", afirmó también. "No se ve el trabajo, pero acá hay gente que se deja la vida y todos los que hablan no sé si son abonados, con lo cual se hizo mucho daño", comentó para volver a hablar de las críticas recibidas. "Yo pagué con pasta y con trabajo y no me iba a ir hasta que toda la gente a la que miré a los ojos cobre hasta el último centavo", manifestó también durante su extensa comparecencia.