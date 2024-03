El líder Juventud de Torremolinos acribilla al Poli El Ejido (0-4)

Duro momento el que continúa atravesando el Poli El Ejido, que también perdió en el estreno de la nueva propiedad. Los celestes cayeron goleados en Santo Domingo en la visita del líder Juventud de Torremolinos, que continúa con paso firme en la primera posición, para seguir complicándose la permanencia que tienen ahora a seis puntos. Los malagueños consiguieron llevarse los tres puntos gracias a un hat-trick de Castillo y otro tanto de Iker Burgos, reencontrándose con la victoria tras su empate de la anterior jornada frente al Atlético Malagueño.

Los celestes tenían un duro reto por delante, recibiendo al líder del grupo IX de Tercera RFEF. Pero los ejidenses, quienes estrenaban nueva etapa con el cambio de propiedad, tenían que reencontrarse con la victoria si no querían seguir complicándose la vida. En descenso y a seis puntos de los puestos de permanencia que marca el Maracena, que empató en casa ante el Torredonjimeno, los del Poniente recibían al Juventud de Torremolinos, con el que coincidieron el pasado curso en Segunda RFEF, en un momento sumamente delicado.

Desde un primer momento los malagueños demostraron su superioridad en la tabla, gozando de las primeras ocasiones del encuentro. Llegado el primer cuarto de hora a pase de Fran Gallego la tuvo Iker Burgos, hijo del que fuera guardameta Kike Burgos del extinto Poli Ejido y formado en tierras almerienses, pero Godino detuvo el balón sin excesivas complicaciones. Más tarde el guardameta del conjunto ejidense tuvo que intervenir una vez más para evitar que se adelantasen los visitantes, en esta ocasión desviando el disparo de Camacho.

Duro golpe

Godino estaba siendo decisivo para mantener con vida a su equipo. De esta manera, en el minuto 23 volvió a evitar el gol de los malagueños, esta vez en un cabezazo de Isma Heredia. No fue hasta poco antes de alcanzar la media hora cuando los celestes gozaron de su primera ocasión con un disparo de Brian que se marchó alto. Mientras, Fran Gallego pudo hacer el primero tras un fallo en el pase de Mario Mendes, pero no estuvo acertado de cara a puerta. Pero justo en el último minuto antes de llegar descanso los verdiblancos tomaron ventaja con una falta peligrosa que Castillo mandó al fondo de las mallas.

Duro golpe con el que los celestes se marcharon a vestuarios, donde se quedó Brian después de arrastrar unas molestias en la primera parte y dejó su puesto a Dani Salas. No estaba siendo la tarde de los ejidenses, que estaban a merced de su rival. Fueron los malagueños quienes tuvieron las primeras ocasiones tras la reanudación, teniéndola Dani a bocajarro en un saque de esquina, pero perdonó el segundo. Quien no falló fue Iker Burgos, quien de cabeza a centro del propio Dani amplió distancias.

Aunque ni mucho menos los malagueños bajaron el ritmo, perdonando Camacho el tercero con un disparo que se fue fuera. Superada la hora de juego, en el 65', los celestes sufrieron un nuevo duro golpe. Quesada cometió penalti, marchándose expulsado para dejar a su equipo con uno menos, y desde los once metros Castillo no perdonó y sentenció con el tercero, el segundo de su cuenta particular. Los ejidenses estaban viviendo una nueva pesadilla.

El partido estaba más que sentenciado, pero ni por esas el líder dejó de buscar la portería rival. Así, a escasos veinte minutos del final Camacho tuvo el cuarto, topándose con una gran reacción de Godino. Y el cuarto acabaría llegando poco más tarde cuando Castillo mandó el balón al fondo de las mallas para llevárselo a casa con su hat-trick. E incluso los visitantes gozaron de alguna que otra ocasión para el quinto. Una dura derrota, sexta consecutiva, que sufrieron los celestes mientras ven como se complican la permanencia que ahora tienen a seis puntos tras el empate del Maracena. La próxima jornada el Poli El Ejido recibirá al Atlético Malagueño.