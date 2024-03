El ritmo constante de Unicaja Almería le da ventaja en los playoffs (0-3)

Sobre la pista del pabellón de la Universidad Politécnica de Valencia se vio una imagen bien diferente del Unicaja Costa de Almería que perdió en el último partido del año 2023, en la fase regular. El crecimiento de equipo para el tramo decisivo de la competición puso en escena un equipo mucho más sólido, de ritmo constante, sin importarle demasiado el buen hacer de un poderoso UPV Léleman Conqueridor porque se confía en sí mismo. El respeto al conjunto de Marcos Dreyer, totalmente justificado, y más en su casa, sirvió de hecho para no bajar la guardia y aplicar eso del ‘sígueme si puedes’. Y sí, siguió Valencia en los dos primeros sets, pero se solventaron con una constancia brutal y sin error. En el tercero se mantuvo la calma con el 3-0 inicial y se barrió después con Neaves estelar.

De hecho, y a pesar de que se ganó como equipo, el canadiense borró su discreto primer set yendo de menos a más para finalmente ser el máximo anotador con 19 tantos, solo 3 de ellos en la manga inicial. Tan es así que dinamitó el tercer set con su saque, firmando 6 puntos directos en el cómputo del partido, ocho para todo Unicaja Costa de Almería. El bloqueo verde también marcó la diferencia, siete muy repartidos frente a tres de Valencia, y no solo en puntos, sino en control, si bien la gran diferencia estuvo en un 58% de ataque colectivo por el 45% local, unido al 51% de recepción ante el 39% de UPV. Así, se fue mejor en todo, aunque hubo que trabajarse los finales del primer y el segundo set.

El inicio se produjo con tres errores locales y un gran punto de Víctor Rodríguez, un buen arranque con saque de Fran Ruiz (1-4). Un exceso de vista en recepción concedió ace a Javi Monfort y se erró en ataque, empezando de nuevo entre concesiones (4-4). Se dieron opciones al receptor en saque y Víctor Rodríguez cortó la racha (6-5). El acople al partido por parte de los verdes metió en puntuación a Neaves para el 7-7, si bien Dreyer tenía el guion de marcarle de cerca. La opción fue Jorge Fernández, con dos puntos consecutivos para el 9-9. La delantera verde se retomó con el 10-11, penalti de Bertassoni a saque del gallego, después el 10-12 con bloqueo de Borja Ruiz y tiempo valenciano.

Siguió Jorge Fernández presionando e hizo un ace para abrir a tres la renta (10-13). Iba a ser mucho más complicado poder controlar el partido y Vicente Monfort hizo ace con el 14-14. Bonito el pulso siguiente, pese a no encontrar del todo a Neaves, pero sí a Jorge Fernández y a Víctor Rodríguez, más la defensa de Paquillo (17-19). Tras igualar UPV, a Unicaja Costa de Almería le costó tres ataques el 19-20, y después de dos errores del conjunto valenciano las posibilidades de ganar el set muchas más (19-22). El tiempo del técnico local no reactivó a los suyos y no paró a los verdes (19-24), cinco bolas de set y tiempo de Charly con el 21-24. El saque de Huerta complicó, pero cerró Borja (22-25).

Golpe de autoridad en Valencia

El segundo set tuvo a Fran Ruiz cobrando protagonismo en ataque como arranque y de nuevo los centrales recordaron que son una amenaza. Neaves seguía buscando el tono, y entró más en el partido con un ataque y un ace consecutivos, más free que hizo punto Víctor Rodríguez (4-6). Se fue avanzando en la manga con dos de renta hasta que Víctor cazó un bloqueo y puso el 8-11. En todo caso, como en el anterior set, había muchísimo que remar, si bien con Neaves entonado crecían los problemas valencianos. Jorge puso un bloqueo a fuego y el 11-14 hizo que Dreyer pidiese tiempo. El canadiense estaba en el saque y firmó su segundo ace (11-15), poderoso en ataque para sostener los cuatro.

Había que resistir la acometida que, seguro, UPV Léleman Conqueridor iba a hacer, ello tirando de la constancia que había valido las victorias anteriores. Se situó el conjunto de Dreyer a uno (17-18), punto de Funes, y paró el choque Charly. Fue efectivo, cortó racha de Monfort al saque y a la veintena se entró con dos puntos de Borja devolviendo la calma y el control (17-21). El entrenador brasileño pidió tiempo y también lo hizo bueno, pero el capitán siguió a lo suyo, tercer punto seguido, y esta vez sí se controló el saque de Huerta. Con 21-23 pidió tiempo Charly y Víctor Rodríguez dio tres puntos de set. Se cerró con un enorme Jorge Fernández de nuevo siendo muy fuerte en la red (23-25).

El tercer set anunció ‘curvas’, un 3-0 con ace de Vicente Monfort y problemas en el control de su saque. Se reactivó afortunadamente Unicaja Costa de Almería con un bloqueo de Borja y Víctor siendo letal para igualar y comenzar de nuevo en ventaja (3-5). Fran Ruiz al saque facilitó la labor. Muy bien plantado en el campo, Unicaja Costa de Almería tocó muchos balones en bloqueo-control. Se sintió cómodo con una ventaja de tres puntos y después de cuatro (6-10) tirando de defensa. Se mantuvieron firmes, constantes, los de Charly Carreño (9-13), peleando cada bola ante lo mejor de un UPV Léleman Conqueridor (bloqueo de Neaves), pero sabiendo que no se podía bajar el pistón.

Víctor Rodríguez elevó el 10-15 tras una bonita lucha, y Neaves hizo un ace más para el 11-17. No se conformó y firmó un más, 11-18, tiempo de Dreyer. Tras eso, imparable del todo, dos saques más del canadiense (11-20), después en ataque el 12-21 y se acarició coger delantera en la serie de cuartos de final. Se sumó al festival de puntos directos en el tramo final Víctor Rodríguez (12-22). Fran Ruiz acercó a su equipo al final, Borja Ruiz puso nueve puntos de partido sobre la mesa y cerró la victoria el capitán, perfecto cuando se le necesitó en un claro 16-25 que pone en ventaja a los ahorradores. El Moisés Ruiz tiene ahora la decisión final del equipo que pasará a cuartos de final. Todo por hacer.