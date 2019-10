El derbi desde los banquillos

Cada vez quedan menos horas para el primer derbi almeriense de la presente temporada en la categoría y la expectación entre aficionados de uno y otro equipos y los jugadores que saltarán a sudar la camiseta rojiblanca o la celeste al césped de la Ciudad Deportiva de Viator este domingo a partir de las 12:15. También en los banquillos, donde los técnicos Álvaro García Búrdalo y David Cabello tratarán de dirigir a los suyos hacia una victoria que ambos desean, los anfitriones porque sería la primera que lograrían esta campaña como locales y los del Poniente porque, precisamente, sería su primera como visitantes.

Álvaro García Búrdalo

El entrenador del histórico cuadro capitalino aseguraba esta semana que está "con la mente puesta en el domingo, hay mucha ilusión por conseguir nuestros primeros tres puntos como locales y eso nos hace trabajar aún con más fuerza". Y es que van a necesitar la máxima posible, ya que reciben a un oponente que, según García Búrdalo, "Linares, Jaén, Atlético Malagueño, UDAlmería B... Son equipos potentes de esta categoría y dentro de ese grupo, por plantilla y presupuesto, también está el CD El Ejido".

GOLEADOR ROJIBLANCO Kevin entra en el ‘Top 10’ de artilleros del Grupo IX

Con el gol que logró el pasado domingo frente al Linares deportivo, que fue el cuarto de su cuenta particular, el rojiblanco Kevin Torres, que también militó en las filas del CD El Ejido, pudo entrar esta semana en el Top 10 de goleadores del Grupo IX de la Tercera División.

No será nada fácil para los rojiblancos celebrar su primer triunfo en Viator, donde están jugando en el exilio este curso por las obras en el Emilio Campra. "Trabajamos para sentirnos más cómodos cada vez en Viator. Es una gran instalación, pero lo más importante que tiene es el apoyo del grueso de nuestra afición, dándonos alas y animándonos", comentaba el almeriense, que tiene muy claro que "el exilio a Viator ha influido de manera negativa en el número de asistentes, pero creo que el que se anime por primera vez a ir a Viator se va a encontrar muy cómodo, un ambiente estupendo y va a disfrutar de un gran partido. Espero que seamos capaces de enganchar al que pruebe por primera vez".

David Cabello

Su homólogo en el banquillo ejidense, por su parte, jugó en el Poli Almería la temporada 1998-1999 y recuerda que "fue un año muy bonito, en el que conquistamos un pase para jugar el play off de ascenso, aunque no tuvimos suerte, pero fue inolvidable". Cabello destaca que los derbis "son partidos donde cada jugador quiere participar, tienes el plus diferente. Son dos municipios cercanos, con jugadores que han vestido una y otra camiseta. Es un partido en el que no hay grandes o pequeños, las fuerzas se igualan, se impone la ilusión de unos y otros por ganar. Creo que no va a estar cerrado, no habrá mucha diferencia. Espero que podamos lograr los tres puntos nosotros".

BAJAS CELESTES Palomeque, Lozano y Alex Moreno, sancionados

El defensor y el atacante del CD El Ejido vieron la doble cartulina amarilla la pasada jornada en la recta final del partido ante el Atlético Porcuna, mientras que el centrocampista se perderá el choque por acumulación de cinco tarjetas.

Sobre el rival, el entrenador del CD El Ejido recalca que "es un equipo muy joven, donde las ganas, la ilusión, el trabajo y el no bajar los brazos está más que demostrado. Vamos a tener que poner todo de nuestra parte para poder doblegarles. Van a querer demostrar que darán guerra este año. Tienen un equipazo, sobre todo por gente joven y con ganas". Al igual que García, espera un ambientazo en Viator. "En el terreno de juego nadie va a regalar nada, pero en la grada será una fiesta. Recuerdo de jugar en ese club y recuerdo tener la grada repleta. También recuerdo haber jugado en Santo Domingo y esta afición también ruge", asegura.

Cabello hizo un llamamiento a los seguidores celestes diciendo que "esto es un club grande, nuestra afición nos pide estar arriba, en superior categoría. Tenemos que volver a esos años de ver el estadio repleto. Entre todos tenemos que apoyar al equipo para que eso vuelva a ser así".