Una dosis de 'tranquilidad' para Unión Rugby Almería

El 14 de enero se cerró la primera fase de la competición en el Juan Rojas y se produjo un resultado muy holgado a favor de URA. El rival fue Jaén Rugby, con el que se repite en la segunda jornada de la segunda fase. Aquel 77-12 no va a tener nada que ver con lo que se viva el domingo (12:00 horas, Las Lagunillas). Diferente escenario, distinto contexto, nueva guerra. Los cruzados visitan a un rival herido, que quiere salir de la penúltima posición por lo que pueda acarrear una vez que se clarifique lo que sucederá por la zona baja, pero que perdió con un rival directo como Olímpico de Pozuelo el pasado fin de semana.

Muy peligroso siempre el equipo jienense, ahora lo será más, y avisados viajan los hombres de Antonio Cayuela 'Quintana', de nuevo en el mismo día, pero en esta ocasión con menos kilómetros. Este derbi andaluz siempre despierta gran expectación, y se espera un gran ambiente con presencia de público unionista. Va a dirigir el choque la señora Tatiana Yunta, madrileña. Será el último partido de la jornada, con lo que 'las cuentas' de lo que puede suponer la victoria van a estar claras a la hora del inicio. Después, quedará un máximo de 25 puntos en juego, y de ahí la importancia de que Unión Rugby Almería vaya a por todas.

No deja de ser 'el cuento de la lechera', pero si Extremadura CAR Cáceres no logra puntuar y los cruzados consiguen vencer con bonus ofensivo, se eludirá el descenso directo matemáticamente. Además, supondría también dejar atrás virtualmente la posible promoción y, por qué no, mirar a la parte alta de la tabla. En esa franja medirán sus fuerzas Majadahonda y Alcalá, segundo y primero, y el tercero CAR Coanda, visita a Olímpico en Pozuelo. Es, por lo tanto, un fin de semana propicio para los intereses unionistas, pero todo pasa por vencer y no será nada fácil. De ahí que se imponga olvidar ese 77-12 e ir concentrados.

"Ellos suelen salir muy fuertes cuando juegan en casa, y no sabemos si habrán recuperado algún jugador de los que tenían de baja"

'Quintana' lo deja claro: "Aquí la verdad es que hicimos un partido muy bueno, uno de los mejores de la temporada, y ganamos con solvencia, pero ahora nos toca devolverles la visita muy pronto por el calendario sabiendo que va a ser un encuentro muy diferente; ellos suelen salir muy fuertes cuando juegan en casa, y no sabemos si habrán recuperado algún jugador de los que tenían de baja". El requerimiento que ha hecho es ir "con seriedad" a "este partido que tenemos que sacar adelante", dicho textualmente, "y con mucha ilusión". En ese sentido, "el equipo ha trabajado bien durante toda la semana".

No hay variación en la 'filosofía cruzada': "Nosotros vamos a seguir siendo muy fieles a nuestro estilo, un equipo valiente, con ganas de jugar". Se va a por una buena recompensa: "Queremos sacar un buen resultado de cara también a que la semana que viene empezamos esta fase en casa después de dos salidas de manera consecutiva". Relacionando, ha insistido en que "es importante sacar un buen resultado en Jaén para luego tener una buena entrada en el siguiente, en el Juan Rojas". Será frente a CAR Coanda, segundo derbi andaluz seguido, y encuentro en el igualmente se tienen depositadas grandes esperanzas.

Y es que URA nunca olvida a su afición, que sigue acompañando al equipo de modo fiel, deseando darle alegrías. Ese objetivo está más cerca cuando no hay que lamentar bajas, y precisamente a Jaén se va 'completo': "En Madrid esta semana pasada, a pesar del resultado, jugamos bien, pero nos faltó estar algo más acertados en la zona roja, en la zona de definición, y en nuestra zona de salida del ataque; el equipo estuvo bien y tuvimos, eso sí, la suerte de no tener ningún lesionado, o sea, que vamos con el equipo completo a Jaén". Se suma a la expedición almeriense la motivación: "Con muchas ganas de competir".

Como datos del rival cabe recordar que acabó la primera fase con dos victorias y con ocho derrotas, incluida la de Almería, con un coeficiente de menos 40 en los ensayos entre propios y encajados. La pasada semana cayó en Pozuelo y recibió cinco ensayos por solo uno realizado. El marcador fue de 34-13, si bien el encuentro estuvo muy igualado en su primer cuarto, llegándose al minuto 25 con 3-3. Llegó un momento de debilidad, se encajaron dos ensayos seguidos y al descanso se reflejó un 13-6 en el marcador.