El Ejido Futsal quiere acercarse al play off

No le está siendo fácil a El Ejido Futsal colarse entre los cinco primeros, algo que se le viene resistiendo a lo largo de la temporada. Pero los celestes aún se mantienen con vida en la lucha por hacerse con un billete para el play off de ascenso a Primera División. A seis puntos de la quinta plaza, que continúa en poder de O Parrulo Ferrol, los del Poniente no pueden permitirse apenas fallar, más aún cuando ya recientemente lo hicieron. De esta manera, el conjunto dirigido por José Escrich recibirá este sábado a las 18:30 horas al Barça Atlètic con la necesidad de volver a sumar de tres después de la derrota sufrida en la visita a Ceuta.

Si la semana pasada a los celestes les tocó enfrentarse a un rival directo en la lucha por el play off como el Unión África Ceutí, en esta ocasión se medirán a un equipo de la zona baja de la tabla. Pero ni mucho menos los ejidenses se fiará de los azulgranas, que se encuentran peleando por la permanencia y tan solo cuentan con un punto de ventaja sobre la zona roja de la tabla. Es por ello que los celestes saben que no les esperará un partido fácil en su regreso a casa.

Aunque lo importante son sumar los tres puntos para mantenerse metidos de lleno en la pelea por el play off, los ejidenses también querrán vengarse de la derrota de la ida. En aquel entonces el filial del conjunto catalán superó cinco a dos a El Ejido Futsal, en la que fue la primera derrota del curso de los celestes en la categoría de plata. Por otra parte, los azulgranas no pasan por su mejor momento después de haber sufrido tres derrotas consecutivas, la última de ellas ante el colista Bisontes Castellón y que precisamente será el siguiente rival de los de José Escrich.