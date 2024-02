El Ejido Futsal tiene una cita clave por el play off

Cita clave la que afrontará este sábado El Ejido Futsal, que se medirá a un rival directo en la lucha por lograr un billete para el play off. Los celestes visitarán a las 20:30 horas al Unión África Ceutí, tercer clasificado, para disputar el encuentro con el que se cerrará esta decimoctava jornada del campeonato en la categoría de plata. No es un encuentro más para el conjunto dirigido por José Escrich, puesto que no puede desaprovechar una nueva bala en la pelea por acabar el curso entre los cinco primeros.

A nueve puntos de los de la ciudad autónoma, con el que empataron a dos en la ida, y a seis de la quinta plaza, que marca O Parrulo Ferrol, los ejidenses no pueden permitirse fallar. Y no pasa por mal momento El Ejido Futsal, que el pasado sábado consiguió golear en casa al Leganés y viaja a Ceuta después de ganar tres de sus últimos cuatro partidos. Aunque los celestes sí que cayeron en su último desplazamiento cuando perdieron frente al Melistar y tratarán ahora de volver a llevarse a la victoria a domicilio.

Por su parte, los ceutíes tampoco pasan por mal momento después de superar la pasada jornada al Barça Atlètic a domicilio y reciben a los celestes después de encadenar tres victorias. Sin conocer la derrota todavía en este 2024 los caballas quieren mantenerse invictos en el nuevo año y consolidar su plaza de play off, puesto que aún está lejano el liderato que ostenta el UMA Antequera. Una dinámica positiva a la que los ejidenses quieren poner fin y llevarse los tres puntos de la ciudad autónoma en toda una final por el play off.