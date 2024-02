Paso atrás de El Ejido Futsal en la lucha por el play off en su visita a Ceuta (3-2)

Malas noticias para El Ejido Futsal que da un importante paso atrás en la lucha por el play off en su visita al Unión África Ceutí, tercer clasificado en la categoría de plata. No podía fallar los celestes, pero lo acabaron haciendo en su desplazamiento a la ciudad autónoma y eso que por momento llegaron a ir por delante en el marcador. Un duro tropiezo ante un rival directo que hace menos amargo la derrota de O Parrulo ante Burela que mantiene al conjunto que dirige José Escrich a seis puntos de la quinta plaza.

Los celestes viajaban a Ceuta sabiendo de primera mano lo mucho que había en juego y que no se trataban solamente de tres puntos, sino algo más. Los ejidenses querían lograr una nueva victoria tras la cosechada la pasada semana con la goleada al Leganés en casa y dar un importante pasa en la lucha por hacerse con un billete para el play off. Mientras, los ceutíes pretendían seguir consolidándose entre los cinco primeros y apurar sus opciones de ascenso directo.

No tardaron los celestes en gozar de su primera ocasión. Pero sería los locales quienes a los tres minutos se adelantarían en el marcador con un gol de Anuar en un contraataque tras la pérdida de Josete. Aunque los ejidenses acabarían consiguiendo volver a igualar el encuentro llegado el ecuador del primer tiempo con un tanto de Cerviño tras irse de su marca. Fueron los caballas quienes más cerca estuvieron de ponerse en ventaja de nuevo, teniéndola en las botas de Mercado y también con un disparo de Cristian Rubio. Sin embargo, con empate sonó la bocina para terminar la primera parte.

Y no regresó nada mal de vestuarios El Ejido Futsal. Apenas se había cumplido el primer minuto tras la reanudación cuando David Señoret puso en ventaja a los celestes por primera vez en el encuentro. E incluso los ejidenses pudieron hacer el tercero si no hubiera sido por la reacción del portero local. No obstante, en el 27' Dani de la Peña igualó para los ceutíes. Los visitantes buscaron el tercero y tuvieron ocasiones para ello, pero serían los caballas quienes lo conseguirían y a falta de seis minutos Anuar adelantó de nuevo a Unión África Ceutí.

Eran muy malas noticias para los celestes, que estaban viendo cómo se les escapaba un vital triunfo ante un rival directo. Los ejidenses llegaron a jugar incluso con portero-jugador y tuvieron el empate en las botas de David Señoret, aunque sin éxito. También la tuvo Mendive, pero el marcador no se movió y El Ejido Futsal sufrió en Ceuta una dura derrota. El consuelo que el play off sigue a seis puntos antes de recibir la próxima jornada al Barça Atlètic.