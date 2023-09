El Ejido Futsal comienza el curso ante Melistar con el play off como objetivo

El 13 de mayo del presente año El Ejido Futsal despidió la que fue su tercera temporada en la categoría de plata del fútbol sala nacional. El conjunto celeste lo hizo con un empate a seis ante Full Energía Zaragoza en un encuentro en el que ninguno se jugaba nada tras llegar sin opciones de disputar el play off de ascenso a Primera División. Ahora más de cuatro meses después los del Poniente dan comienzo este sábado a un nuevo curso en el que sueña con alcanzar esas posiciones de privilegio.

Dirigidos un año por José Escrich, los celestes reciben este sábado a las 18:30 horas a Melistar, uno de los recién ascendidos, en el Pabellón de Deportes de El Ejido. Así, el conjunto ejidense iniciará el curso ante su gente tal y como ocurriera la temporada pasada cuando lo hicieron ante el Peñíscola, uno de los rivales más fuertes de la pasada campaña y que acabó logrando el ascenso como campeón de esta Segunda División.

Si en aquel entonces los celestes no pudieron comenzar el curso con victoria, en esta ocasión tratará de darle la primera alegría a su afición. Pero los ejidenses no lo tendrán ni mucho menos fácil, puesto que si bien a priori parten favoritos ante uno de los recién llegados al fútbol sala de plata en este deporte y en esta categoría hasta el último segundo no hay nada dicho. Además, José Escrich contará con la baja de Evaristo, una de las incorporaciones realizadas durante este verano, quien se encuentra en pleno proceso de recuperación tras lesionar en pretemporada ante Avanza Jaén.

Sobre este próximo comienzo de curso, el técnico de El Ejido Futsal señaló en la rueda de previa previa al encuentro que "tras una pretemporada larga, al final lo que quieres es comenzar ya la competición". Además, sobre sus pupilos manifestó que "el equipo llega en buenas condiciones y con ganas, hemos trabajado bien y vamos a ver si somos capaces de conseguir los tres primeros puntos". Durante su comparecencia también tuvo palabras hacia su rival, explicando que "es un equipo recién ascendido, lo que hace que tengamos un menor conocimiento del equipo porque en temporadas anteriores no ha estado en Segunda, pero hemos visto partidos, sabemos lo que nos vamos a encontrar y hemos podido prepararlo durante toda la semana, igual que si fuera un equipo con más años en la categoría".