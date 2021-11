Fran Alcoy: "Nos pegamos muchos tiros en los pies"

Pasará la semana, se reactivará la ilusión y la energía por seguir mejorando y el partido del domingo caerá en el olvido, pero lo cierto es que tras caer en casa frente a un rival (muy) directo como el Atlético Mancha Real (0-1), el entrenador del Club Polideportivo El Ejido, Fran Alcoy, se mostró muy hundido y contrariado por el rendimiento de su equipo.

“Somos un equipo de montaña rusa, era un partido muy importante, un partido que te mete en la parte noble, encadenas tres victorias seguidas, te ves fuera de puestos de descenso.. pero nos equivocamos demasiado”, expresó gráficamente el míster con evidente decepción. A su juicio, son “demasiados partidos que tienes que no perder y los pierdes, sobre todo aquí en casa”. Alcoy reconoce que “no está siendo un año fácil, es todo muy complicado, nos pegamos demasiados tiros en los pies, y al equipo que le pasa eso se le complica todo”. Y pone otro ejemplo muy entendible: “Somos como los cangrejos, que llegamos a tocar fondo y seguimos escarbando. Si no quieres sufrir hay que eliminar eso, ganar los partidos que proceden y sobre todo no conceder, nosotros concedemos siempre y las concesiones en el fútbol no valen”.

La clave de la derrota ante el cuadro jienense, a juicio del técnico, estuvo en el primer tiempo: “En la primera parte no estuvimos a la altura. En la segunda le echamos corazón, aunque poca cabeza, logrando generar cosas y meter al rival en su área; creo que al menos podríamos haber empatado el partido, pero todo viene enquistado por una primera parte muy mala, porque recibimos el gol y a partir de ahí todo se complica mucho. Nos teníamos que ir al descanso, si no ganando al menos no perdiendo, y seguramente de esa forma habríamos ganado el partido en la segunda parte, pero te vas perdiendo y ya todo cuesta mucho”.

Al hilo, añade que cuando su equipo se ve por debajo en el marcador llegan “las prisas, con ellos cerrados atrás y con un gol que no se lo puedes conceder, como otras situaciones que han tenido y que han podido marcar... hay que hacer otras cosas, la puesta en escena del equipo no la comparto”.

"El estado del campo es lo más de lo más"

Capítulo aparte merece el estado del césped de Santo Domingo, que está horrible. “El campo no te permite nada, lo del campo es ya lo más de lo más, ante un equipo cerrado necesitas precisión, velocidad, y el campo eso no te lo da, pero no podemos excusarnos en eso, ya que nosotros entrenamos aquí y sabemos de lo que tenemos que estar pendientes”. De igual forma, y pese a reconocer que no le gustó el arbitraje, considera que “esa tampoco puede ser una excusa”.