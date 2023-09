El fútbol de Roquetas de Mar vive sus horas más bajas

No es sencillo encontrar un único motivo para una pregunta tan compleja: ¿por qué un municipio de la magnitud de población de Roquetas de Mar no tiene equipo ni en categoría nacional ni autonómica, encontrando el primero en la séptima división? No es una localidad más la roquetera, que, gracias a su crecimiento imparable en las últimas décadas, se ha situado como la segunda almeriense ―tras la capital― con más población de toda la provincia, la décima tercera en Andalucía y la sexagésimo primera en España. Los 102.881 habitantes registrados en 2022 (sin contar los que no están empadronados), la economía de la zona, la riqueza cultural y la cultura del esfuerzo, valga la redundancia, forman un municipio que puede mirar de tú a tú a los más grandes del panorama nacional.

Sólo con quitarse la venda de los ojos políticamente hablando, uno puede comprobar en primera mano el crecimiento de Roquetas de Mar, en contraposición al desarrollo que ha vivido a nivel futbolístico. Poco queda de ese equipo que militó en la extinta Segunda B hace ya más de una década. Gerona o Cádiz, con una población similar a la roquetera, tienen a sus equipos en la máxima categoría del balompié español. Exceptuando capitales de provincia, otros municipios similares como San Fernando, Baracaldo o Orense disfrutan cada fin de semana de Primera o Segunda RFEF.

El decrecimiento del fútbol roquetero ha ido de la mano de la aparición de nuevos clubes

La recesión a nivel sénior ha ido acompañada de la creación de nuevos clubes. Con el Altaduna Saladares, de reciente creación, la cifra se proyecta a once: Ciudad de Roquetas, Roquetas 2018, CD Maavi, Atlético Maavi, Las Marinas, Gabriel Cara, Centro Deportivo Roquetas de Mar, Las Panteras, Altaduna Saladares, Polideportivo Aguadulce y Parador Roquetas. Esa falta de unión naturalmente influye en que la máxima categoría de la que pueda disfrutar el municipio sea Primera Andaluza.

En ese séptimo escalón, de categoría provincial, milita el CD Maavi y el Roquetas de 2018. El primero, recién ascendido, es uno de los principales candidatos a estar en la parte alta de la clasificación al hacer una importante apuesta a nivel económico, complemento de esa labor social de la que hace gala. El segundo no jugó la primera jornada al no contar con las fichas suficientes. En Segunda Andaluza (octava división) está el Atlético Maavi, mientras que Las Panteras forma parte de la misma, pero a nivel femenino. El Ciudad de Roquetas, por cierto, que estaba llamado a ser el referente del municipio, ni ha sacado equipo sénior este año. Tampoco competirá el Roquetas de Mar CF, nueva denominación del Sporting de Almería, tras la desbandada en la plantilla del mismo. La buena noticia la ponen las bases del Ciudad de Roquetas, con un autonómico en alevín y otro en infantil.

"No ha habido unión nunca. Lo primero es la escuela del ayuntamiento antes que los clubes. Lo que quieren es un gran número de niños para tener muchas cuotas. No aprenden. Me encantaría que hubiese una unión por parte de todos los clubes. Que cada uno tenga el suyo, pero con colaboraciones por si algún jugador destaca, que suba al sénior que esté más arriba y tenga la posibilidad de jugar en liga autonómica", explica una de las fuentes consultadas para la elaboración de este reportaje, si bien prefiere conservar su anonimato al haber dado el salto desde Roquetas de Mar a un club profesional (también han declinado la propuesta figuras como Florit o los presidentes del Roquetas 2018 y Ciudad de Roquetas).

El Ciudad de Roquetas no ha sacado equipo sénior para el nuevo ejercicio

El problema tampoco es el de las instalaciones al poder los jugadores disfrutar de Las Salinas, Las Marinas, Antonio Peroles, El Parador y Aguadulce, sin contar el Centro Deportivo 360 y Colegio Saladares, de ámbito privado. "Roquetas siempre ha sido un sitio futbolero y espero que en el futuro vaya a más. Por allí siempre han pasado jugadores buenos e importantes", expone uno de los jugadores que más partidos disputó con el Club Deportivo Roquetas en Segunda B, pidiendo también guardar su anonimato.

Ese club, fundado en 1933 por Gabriel Cara, Francisco Estrella, Juan Martín y Jaime Mezquida llegó al fuerte grupo IX de Tercera División en 1984. Tras cuatro años en categoría nacional, descendió a la antigua Regional Preferente para regresar a Tercera en 1992. Desde entonces protagonizó un crecimiento continuo. Se mantuvo en la categoría 18 temporadas, jugando promoción de ascenso en 2005, 2007 y 2008. En el primer intento, pasó la primera ronda al vencer 1-3 en el Carlos Belmonte tras el 1-1 de la ida; en la segunda y última eliminatoria fue eliminado por el Mérida (1-3 y 0-1). Dos años después cayó directamente en la primera ronda: 1-0 y 0-0 con el San Fernando. Pero a la tercera fue la vencida y en 2008 Roquetas de Mar celebró su primer ascenso a Segunda B meses antes de que España se alzase con su segunda Eurocopa. El Catarroja sufrió la eliminación desde la tanda de penaltis (doble 2-0). El 15 de junio los rojillos materializaron el esperado ascenso tras hacer por bueno con un 1-1 en el Antonio Peroles el 1-2 en Teruel.

El Club Deportivo Roquetas estuvo en Segunda B durante cuatro temporadas, llegando incluso a jugar Copa del Rey. Tras una duodécima posición inicial, en 2010 se jugó la salvación en la eliminatoria por la permanencia. El joven Beltrán (apenas 22 años por aquel entonces) protagonizó ese famoso Beltranazo en el Salto del Caballo al darle la permanencia a su equipo en el último minuto. El centrocampista almeriense se pronuncia sobre el declive del fútbol roquetero. "Hay muchos factores. El principal es que los dirigentes se centran más en la cantera. Hacen escuelas, con varios clubes... El foco está puesto en los niños, como ocurre también en el Pavía, Oriente... Está desapareciendo la figura del sénior. Los jugadores van creciendo y el compromiso se va perdiendo. De niño es muy bonito ir y jugar, pero luego cambia al entrenar más días e ir un domingo a Málaga o Jaén. Mucha gente deja el fútbol tras ser juvenil. El fútbol no les da beneficio económico y el compromiso que hemos tenido mucha gente no se ha valorado. Además, los clubes tienen que poner dinero de árbitros, viajes, plantillas... La experiencia me dice que el problema va a ir cada vez a más. El fútbol ha ido desapareciendo de Roquetas, incluso de El Ejido", explica.

Beltrán "El foco está puesto en los niños"

Ese Roquetas consiguió su mejor clasificación en el ejercicio 10-11, finalizando en séptima posición. Comandado por Florit, el municipio disfrutó de futbolistas como De Gomar, Javicho, Pallarés, Israel Jerez o Servando. El descenso en la última jornada de 2012 terminó por matarlo años después. Los patrocinadores se fueron marchando y, con ello el dinero. La falta de liquidez le llevó directamente a la antigua Primera Andaluza, por la que pasó con más pena que gloria durante dos temporadas. Ahora Roquetas busca renacer, pero lo hace con el fútbol dividido en más de una decena de clubes. "El fútbol está muy politizado aquí. Antes había dirigentes que decían que no iban a los partidos si asistía tal político. Hay que tener mínimo un equipo en División de Honor, consololidado como mínimo ahí. No hay motivación. Veo también falta de planificación. Si lo veo yo, también se tienen que dar cuenta personal más cualificado que yo. Para ascender, hay que pagar dinero. Así se le exige a los jugadores más compromiso. Sin dinero, van a entrenar diez personas. Los jugadores buenos se van fuera. Con la calidad que hay en la zona, habría un equipo para jugar en División de Honor como mínimo", asegura una de las fuentes consultadas.

De ahí que las jóvenes perlas acaben saliendo del municipio, como explica el director deportivo del Gabriel Cara, Simeón Dimitrov: "Simple y llanamente no hay división nacional porque no hay ningún proyecto serio y estable que atraiga y llame la atención de los jugadores sénior. Tampoco existe a día de hoy ningún club que se tome las cosas en serio para tener un sénior en condiciones. Hay muchos clubes en el municipio. Cuando alguien consiga tener uno en Tercera RFEF o División de Honor, ese equipo va a ser el referente en Roquetas y el resto de niños de la localidad van a querer estar ahí por esa oportundidad. Los jugadores séniores del municipio salen a otros equipos". Y es una pena que Roquetas de Mar deje escapar a esas perlas teniendo un potencial económico, cultural y social del que pueden presumir pocas localidades españolas.