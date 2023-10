Garitano: "Se ha juntado la calidad de ellos con nuestra debilidad"

Míchel: "El Almería va a seguir trabajando para mejorar atrás"

Análisis: "La entrada en el partido ha sido bastante mala, sobre todo en concentración. La sensación era que hemos comenzado atacando, pero en cualquier momento te podían hacer daño. Nos ha costado dos goles. Sé que el Almería va a seguir trabajando para mejorar atrás. La segunda parte ha sido buena, pero los primeros minutos no puede pasar. Tenemos que ser contundentes en la fase defensiva y hoy no lo hemos sido".

Polémica: "Me ha llamado el árbitro para hablar ahora (en relación a unas declaraciones de su jugador David López que aseguraba ante la televisión con derechos que el colegiado le había insultado) y me ha dicho que él no ha insultado. No dudo que puedes tener desencuentros con árbitros, con jugadores, pero tiene que quedar en el terreno de juego. Ya he dicho que he pedido perdón. David es un ejemplo como profesional y como persona. Errores podemos cometer todos, ha sido en caliente. Espero que se quede ahí y no haya sanción. Ha sido una sensación personal de él, espero que no sea sancionado. Ojalá salgan esos audios (del CTA) y le demos visibilidad a todo lo que sucede en el terreno de juego. Que veamos como se habla con el VAR, no me parece mal".

Celebración: "Nos hemos hecho una foto, no soy muy de fotos. Ves el trabajo que hemos hecho y la confianza que ha tenido el club con mi persona. Hace dos años las cosas no iban tan bien y el club confió en mí"

Potencial ofensivo: "Hoy les he dicho que mi preocupación con el equipo no es la fase ofensiva. Tenemos mucho fútbol, mucha capacidad de hacer daño al rival. Tenemos muchos recursos. Si somos capaces de mantener lo que hemos hecho en la segunda parte será difícil que nos ganen. El objetivo es consolidar al club en Primera cuanto antes".