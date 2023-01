El Inagroup El Ejido no asusta al líder Peñíscola (4-0)

El Inagroup El Ejido no pudo sorprender en su visita al superlíder de la Segunda División, un Peñíscola intratable que no conoce la derrota y tiene pie y medio en la máxima categoría, tras haber ganado 15 de sus 16 partidos y ceder solo un empate. Los ejidenses suman así su segunda derrota seguida, ambas fuera de casa, y se quedan con 22 puntos, a 3 del play off, aunque este domingo jugará el África Ceutí (5º) y, de ganar, se iría ya a 6 puntos.

Los celestes aguantaron el tipo en la primera parte y de hecho salieron bien a la cancha, logrando mantener su arco a cero hasta el minuto 9, cuando los locales hicieron el primero, sin que lograran ampliar su renta antes del descanso.

Sí se 'desmadrarían' a la vuelta de los vestuarios, cuando terminaron por romper el partido. Pani fue el encargado de doblar la ventaja con un bonito gol al poco de la reanudación (23'), y sendos disparos a los palos fueron la antesala del tercero tras cruzar el ecuador del segundo tiempo.

José Escrich dispusó juego de 5 en el tramo final del choque y en el último minuto del partido llegó el cuarto, que cerraba un marcador sin tantos para los celestes, que hasta ahora solo se habían quedado sin anotar en un partido (5-0 en Alzira en la primera vuelta).

EL duelo de este domingo entre el Unión África Ceutí y el Sala 10 Zaragoza es clave, pues se trata de dos rivales directos del Inagroup. Los zaragozanos tienen 22 puntos como El Ejido, por 25 de los norteafricanos. Además, ha superado a los celestes el Barcelona B (23) tras su victoria de esta jornada, y este domingo lo podrían hacer el Full Energía Zaragoza (22) y el Bisontes Castellón (21).