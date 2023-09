José Manuel López Collado: "Nuestra ilusión es dejar el rally en Campeonato de España"

El pasado 27 de julio fueron homenajeados los expresidentes del Automóvil Club de Almería, cumpliendo el deseo de José Manuel López Collado, actual presidente del club. Al frente de la entidad de la entidad desde el año 2012 cuando tomó el relevo de José Carlos Lirola López. Durante su etapa en la presidencia el Rallye Costa de Almería ha continuado con su consolidación como una de las principales pruebas automovilísticas a nivel andaluz. Aunque es consciente de la gran dificultad no puede ocultar que su gran ilusión era esta prueba volviera a encuadrarse en el Campeonato de España.

¿En qué situación se encuentra el club y qué significa poder presidir este club?

Ha sido una ilusión de toda mi vida llegar a ser presidente de este Automóvil Club de Almería y ya llevo como once años de presidente y este acto quería hacerlo hace varios años, pero por unos motivos o por otros no se ha podido hacer. Yo quería hacerles un homenaje a todos los expresidentes en vida, pero por las cosas de la vida al final lo hemos conseguido y es una gran satisfacción para nosotros, para todos los socios. Creo que también les habrá gustado el tema y por supuesto a todos los homenajeados que les ha encantado que nos acordemos de ellos.

¿Cómo fueron sus inicios en el mundo del automovilismo?

En el año 1973, que ya tenía la edad de tener carnet de conducir, me aficioné a los coches y hasta el día de hoy no. lo he dejado. Primero corriendo rallies muchos años, después me pasé a la tierra, después en el Dakar. Mi vida depende todo del automovilismo y el automovilismo de competición. Ahora ya últimamente estoy un poco más, por lo menos organizando el Rallye Costa de Almería que es un gran orgullo que uno de los rallies más longevos de España, por supuesto el más longevo de Andalucía y de los primeros de España, y en una gran satisfacción.

¿Cómo es la relación con los miembros del club y los expresidentes?

La relación intentamos que sea la mejor y lo mejor posible para los socios. Pero siempre hay discrepancias, como es lógico, de algún socio, pero lo que pasa que críticas siempre pueden surgir, al que no hace nada no lo pueden criticar. Nosotros nos esforzamos, mi directiva y yo nos esforzamos al máximo por hacer las cosas y siempre puede haber una crítica, nos podemos equivocar, rectificamos y seguimos para adelante y con muchas ganas y mucha ilusión.

¿Qué nuevos retos afrontan?

Nuestro futuro era dejar el rally en el Campeonato de España, es muy difícil porque en la época en la que estamos es muy difícil conseguir dinero, conseguir sponsor, pero nuestra ilusión en mi directiva era dejarlo en Campeonato de España porque yo ya es la tercera legislatura y lógicamente no puedo ser más presidente, me quedan dos años y lo estamos intentando de todas formas que el rally vuelva a ser Campeonato de España.

¿Cuál ha sido el momento que más satisfacción o mejor recuerdo le ha dejado como presidente?

A mí desde la primera edición que yo hice estamos encantados porque cada año vamos mejorando y mejorando, de todas formas hemos sido durante dos años durante las legislaturas que lleva mi directiva el mejor rally de Andalucía y esa es nuestra ilusión, seguir siendo el mejor rally de Andalucía mandado por la Federación Andaluza y seguir evolucionando y mejorando todo para que como ya he dicho antes sea Campeonato de España.