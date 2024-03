Navarrete Sánchez, colegiado almeriense del Atlético Melilla - CD Torreperogil, agredido tras el partido

Por último, indican que " ante la reiteración de episodios violentos este Comité ha dado traslado a los servicios jurídicos para que valoren la posibilidad de no enviar árbitros de esta territorial a cualquier partido que disputen equipos con antecedentes violentos de la citada localidad o en su caso si no se adoptan medidas que garanticen la seguridad de los compañeros".

Agradecimiento por parte del colegiado

Poco después de que el Comité de Árbitros de la Real Federación Andaluza de Fútbol emitiera el comunicado el colegiado almeriense quiso agradecer el apoyo a través de sus redes sociales. "Nada ni nadie me va a quitar la ilusión por esto. Seguiremos rumbo fijo a nuestro objetivo. No me van a parar. Os agradezco de corazón todo el apoyo recibido desde la federación, comité y a todos los compañeros, amigos, delegados y clubes que no paran de mandarme mensajes de apoyo. Gracias". Esas fueron las palabras con las que Navarrete Sánchez quiso mostrar públicamente su agradecimiento.