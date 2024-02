Paco Sanz quiere ir construyendo su propia historia con el Almería B

"Quiero conseguir mi propia historia, obviamente ligada a mi familia, de la que estoy muy orgulloso, pero de la que no quiero que me liguen como algo que ha sido gracias a o por alguien". Son palabras de Paco Sanz (15 de noviembre de 2004, Aravaca, Madrid), central del Almería B y miembro de una saga familiar destacada en la historia del fútbol y del deporte español. Nieto de Lorenzo Sanz, quien fuera presidente del Real Madrid entre 1995 y 2000, sobrino de Fernando Sanz, quien fuera jugador del Real Madrid y del Málaga que también llegó a presidir, e hijo de Paco Sanz, quien pasara por las categorías inferiores del conjunto blanco e hiciera carrera en equipos como el Mallorca, el Racing de Santander o el Oviedo, el central madrileño trata de ir haciéndose un nombre en el mundo del fútbol en el conjunto rojiblanco.

Entre el primer equipo y el filial en la últimas semanas ante las bajas con las que viene contando Gaizka Garitano en el eje de la zaga, el central madrileño y pieza clave para Alberto Lasarte analiza el derbi del próximo domingo ante el Poli El Ejido y lo que está siendo su aún incipiente carrera deportiva. Todo ello sin descuidar los estudios, cursando el segundo año de ADE (Administración y Dirección de Empresas). Asimismo, sobre el duelo frente al conjunto celeste señala que "sí puede que haya un poco más de ilusión, pero lo tomamos como un partido más".

¿Cómo está llevando estos días entre el primer equipo y el filial?

Al final estos días los afronto con mucha ilusión. Yo creo que cada día de entrenamiento en Primera División es un premio, es algo que hay que aprovechar y sobre todo con mucha ilusión y con ganas por lo que pueda venir.

No estuviste en el último partido frente al Juventud de Torremolinos, pero ¿cómo se valora esa derrota por la mínima en el campo del líder?

Yo el partido no pude verlo, pero por lo que me han comentado estuvo un partido muy intenso, estuvimos apretando arriba, mantuvimos un poco nosotros lo que es el peso del encuentro, dominando lo que es la posesión, incluso alguna llegada, aunque sin muchísimo peligro. Y es verdad que al final lo que premia es el controlar las áreas y en ello estuvieron mejor y por eso se llevaron el partido.

Este domingo toca derbi frente al Poli El Ejido. ¿Es un partido más o se vive de otra manera?

Creo que eso habría que preguntárselo a mis compañeros que son de Almería. Yo no he vivido mucho esa energía del derbi. Yo creo que hay mucha diferencia de categorías y al final somos un filial jugando contra el primer equipo de El Ejido, pero sí es verdad que también en ese sentido, Alberto (Lasarte) tiene razón y lo tomamos como un partido más, son tres puntos más y sí puede que haya un poco más de ilusión porque puede que haya más gente en la grada, venga su afición y demás, pero lo tomamos como un partido más.

Habiendo jugado ya contra el Poli Almería y el Poli El Ejido, ¿qué derbi te parece más especial?

Si te digo la verdad he sentido más rivalidad y lo que puede ser más chispas, por así decirlo, aunque todo con deportividad máxima, yo creo que fue el partido contra el Poli Almería, sobre todo el de ida yo noté que ellos tenían mucho aliento de su propia afición y nosotros con de la nuestra y se notó ese plus que tenían ellos también de la gente que venía a apoyarles y demás, y yo creo que se notó también un poco en lo que es el transcurso del partido y fue un partido muy apurado y en el que ganamos en los minutos finales.

Vuestro rival pasa por momentos complicados, contando con tan solo quince jugadores inscritos, etc. ¿Cómo creéis que os puede afectar esa situación en la que se encuentra?

Yo creo que esa circunstancia es muy engañosa. He leído lo que les está pasando y me parece muy triste que un club como El Ejido, que al final ha estado muchos años en Segunda División y tiene muchísima historia, le esté pasando esto y la verdad que es muy triste y da mucha pena, pero el hecho de que esté subiendo gente del filial y estén pasando por dificultades yo creo que también es un plus de motivación para esos chavales, esa gente joven que sube de abajo y que no tenemos que confiarnos para nada porque seguro que van a estar a la altura y van a hacer un gran partido.

Este verano una parte importante de jugadores que estuvisteis el pasado curso en ese histórico juvenil de División de Honor subisteis al filial. ¿Cómo habéis vivido la adaptación y ese paso a sénior?

Si te soy sincero los primeros partidos sí que se notaba un poco en el equipo, que como el grueso venía del juvenil en algunos aspectos, sobre todo lo que es el físico. Al final Tercera RFEF es una categoría muy física, muchos equipos con gente veterana, eso se notaba un poco, pero yo creo que una vez pasó el primer mes por poner un poco de barrera temporal, el equipo se empezó a adaptar a lo que es la categoría yo creo que a las mil maravillas y estábamos demostrando que al final estamos compitiendo contra todos los equipos, sacando buenos resultados. Es verdad que últimamente estamos encadenando una serie de malos resultados, por así decirlo, pero al final son contra gente de la tabla alta y sobre todo que tenemos muchísima ilusión por seguir y por mantenernos en esos puestos de play off.

En la primera vuelta solo el líder os pudo derrotar, ¿dónde estuvo la clave para esos buenos números en la primera mitad de la temporada?

Creo que la clave es un poco lo que te he marcado antes, esa ilusión que tenemos la gente joven. Esas ganas de trabajar, de seguir mejorando, esa ambición de de querer hacer cosas grandes que al final también se notó en el año pasado en lo que es el juvenil, que yo creo que fue un año histórico. Y eso al final también va dentro de los jugadores. Yo creo que tanto los que hemos subido de los juveniles, tanto los que han completado la plantilla, que son más veteranos, tenemos ese espíritu luchador, ese espíritu de querer trabajar, de mejorar día a día, y eso es lo que nos ha ayudado a tener esa estabilidad y de, como has dicho, solo perder un partido en la primera vuelta. Y aunque hayamos empeorado, por así decirlo, esos resultados a lo que va de temporada estoy seguro de que va a ir mejorando y de que al final de Liga vamos a poder decir que hemos mejorado la primera vuelta.

¿Qué te llevó el año pasado a fichar por este club tras tu etapa en el Getafe?

Yo estaba en el Getafe CF, estuve allí tres años. La verdad que me ayudó mucho a mejorar, sobre todo a empezar esta aventura lo que es profesional, donde también pude contar con entrenamientos con el primer equipo y demás, pero lo que me decantó para venir aquí yo creo que es una experiencia que tiene que vivir todo el mundo, que es poder salir de casa y vivir la experiencia de aventurarte por así decirlo en nuevas experiencias, nuevas sensaciones. Yo creo que en ese momento lo necesitaba, el Almería apostó por mí, me me dio mucha confianza y hasta día de hoy.

¿Cómo recuerdas la histórica temporada pasada, si bien también tuviste que superar una grave lesión?

Puede que vengan sentimientos encontrados. Fue una sensación agridulce porque es verdad que la temporada acabó, por así decirlo, de la peor forma que podría haber sido con una lesión de gravedad como fue esa rotura de menisco, pero yo lo tomé como algo positivo. Yo creo que todas las cosas pasan por algo y en el momento en el que tienen que pasar. Y gracias a Dios, yo creo que esa lesión me vino prácticamente en los últimos minutos de la final de la Copa del Rey que pude disputarla, pude ayudar a mis compañeros. Y yo creo que al final este equipo hicimos historia, que es con lo que me quedo. E incluso esa lesión yo creo que ha sido un trampolín que me ha ayudado a mejorar mentalmente, a ponerme mejor físicamente y yo creo que los resultados están dando sus frutos.

¿Qué aprendizaje sacaste de esa grave lesión?

Ha sido la primera lesión de gravedad que he tenido en toda mi carrera y al principio es un poco duro. Te asustas de si vas a poder volver a tu mejor nivel, de cómo la vas a afrontar. Es muy duro estar en el campo trabajando aparte, ver a tus compañeros tocando balón y demás. Pero poco a poco te vas adaptando, vas mejorando y ves como tu propia lesión va progresando adecuadamente y eso también lo acabas tomando con ilusión y como un reto a superar.

Vienes de una familia que ha estado muy ligada al mundo del fútbol y del deporte español. ¿Qué supone formar parte de una familia con tanta historia?

Como he dicho muchas veces en muchas entrevistas estoy muy orgulloso de tener la familia que tengo. Yo creo que es un plus no solo de motivación, sino de llámalo también genética. Yo creo que la genética de los deportistas también está ahí y aparte de estar muy orgulloso y también de ser consciente de lo que ha conseguido mi familia, yo creo que mi historia va aparte, está ligada a la de mi familia, pero yo creo que va aparte, que todo lo que he conseguido no ha dependido de nadie de mi familia, yo creo que me lo he ganado yo solo y al final es eso algo también que quiero marcar. Yo quiero conseguir mi propia historia, obviamente ligada a mi familia, de la que estoy muy orgulloso, pero de la que no quiero que me liguen como algo que ha sido gracias a o por alguien.

Llegaste a ir convocado con el primer equipo al partido frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. ¿Cómo viviste ese momento viniendo de una familia que ha estado tan ligada al club blanco?

Ya incluso esa semana cuando ya apuntaba que podía ir convocado mucha ilusión y ya cuando cuando me me confirmaron que iba convocado muy especial estar allí. Te puedes imaginar, toda mi familia viéndolo desde el palco, todos mis amigos. Al final yo soy de Madrid, muchos amigos, la familia y demás. Fue un día muy especial y yo solo con la experiencia de estar ahí, incluso llegar a calentar los últimos minutos me pareció una experiencia brutal que yo creo que es la experiencia más impactante que he vivido hasta el día de hoy, no sólo por el estadio, sino por la situación y lo que has dicho, sentimientos. Al final yo desde muy pequeño he vivido el madridismo en vena. Y me sirvió sobre todo para seguir adelante y saber afrontar lo que viene pensando en que estás ahí, en cualquier momento puede suceder.

¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol?

Nací en Aravaca y mi padre al principio siempre ha sido el típico padre que ni ha obligado a sus hijos a jugar al fútbol, siempre nos ha dicho que hiciésemos lo que quisiésemos, que para nada nos viésemos presionados, por así decirlo, por lo que ha sido nuestra familia. Yo empecé a jugar al fútbol tarde, hasta los 10 años no empecé a tocar un balón y lo más competente que vimos y lo más lógico fue empezar en el club de mi de mi barrio, que era el Aravaca. Y yo creo que fue lo mejor que podía haber hecho, porque al final por contactos o por así decirlo puedes empezar en benjamines o en chupetines en el Real Madrid, pero eso no sirve nada. Yo creo que incluso es menor el porcentaje de chavales del Madrid que han empezado con esa edad que han llegado a ser algo. Y me ayudó mucho a saber también que no todo es un camino de rosas. Y que también hay que ladrar mucho ladrillo para poder llegar ahí.

¿Cómo recuerdas la etapa en el Getafe?

Fue en cadete de segundo año, ya el último año de cadetes me llamó el Getafe y ahí ya sí que lo hablé con mi familia y yo ya sí que sentía que estaba preparado para dar un pasito más como es ir a un club profesional como es el Getafe, en el que yo creo que sí que empecé a sentirme profesional de aquel modo porque también conté con con entrenamientos con el primer equipo y la confianza del club, por así decirlo. Pero es verdad que hay un momento en el que ya sientes que necesitas un cambio de aires. Encima viene un club que apuesta por ti, que te da esa confianza que necesitas y aposté también yo por venir.

¿Qué supone poder entrenar con el primer equipo para un jugador del filial?

Ahora ya estoy más acostumbrado, ya llevo acumulados muchos entrenamientos con el primer equipo, te vas acostumbrando. También haces relaciones con lo que son los compañeros, pero sí es verdad que mira esta foto que me has enseñado que es casi en verano con Vicente Moreno, cuando empezamos a subir poco a poco los compañeros del filial a lo que es el primer equipo, muy especial. Te vas sintiendo poco a poco uno más, sientes que estás en esa dinámica de Primera División y con mucha ilusión y con muchas ganas. Al principio es verdad que estás un poco nervioso, pero eso va desapareciendo.

Además estudias ADE en la Universidad de Almería, ¿cómo lo compaginas con el fútbol?

Desde ya cuando estaba en Secundaria y Bachillerato ya sabía que quería hacer algo más aparte del fútbol, siempre he considerado que hay que tener esa segunda opción en caso de que no todo vaya bien, porque hay que ser consciente de que el mundo del fútbol es muy complicado. Y desde ya varios años sentía que lo que quería hacer era ADE. Yo no sabía muy bien qué quería hacer, pero sí sabía que quería estar orientado al mundo empresarial, económico y demás. Justo dio la casualidad de que acabé el Bachillerato cuando me vine aquí al Almería y empecé aquí en la Universidad de Almería ADE y lo estoy compaginando bastante bien. Voy por las tardes de 16:00 a 20:00 horas. También mis profesores tienen un horario bastante flexible, me dejan hacer los exámenes y demás por mi condición de alto rendimiento y que muy contento, llevadero.

Una porra para el derbi.

Si te tengo que decir una porra apostaría por un dos a cero a nuestro favor.

Un sueño cumplido y otro por cumplir.

Un sueño ha cumplido yo creo que podrías adivinarlo, pero es esa convocatoria en el Bernabéu y un sueño por cumplir debutar en Primera División.