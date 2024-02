El Almería B cae en la visita al líder Juventud de Torremolinos (1-0)

De vacío se acabó marchando de tierras malagueñas el Almería B, que no pudo punto en su visita al líder Juventud de Torremolinos en El Pozuelo. El solitario tanto de Camacho a la media hora fue suficiente para que los verdiblancos lograran llevarse los tres puntos y los rojiblancos sufrieran su segunda derrota de esta segunda vuelta y tercera de la temporada. Un tropiezo que, sin embargo, no impide que el filial indálico se mantenga en puestos de play off después de que el Motril, su inmediato perseguidor, tan solo sumara un punto frente al Atlético Malagueño.

El conjunto dirigido por Alberto Lasarte viajaba hasta Torremolinos con el objetivo de batir al líder, que tan solo había caído en una ocasión y permanecía invicto como local. El reto no era nada fácil, pero los almerienses querían dar la sorpresa y vengarse de la dolorosa derrota sufrida en el encuentro de ida. Además, los rojiblancos necesitaban ganar una vez más, como ya venían de hacer la semana anterior frente al Torredonjimeno en el Anexo, para no poner en riesgo su plaza de play off puesto que tan solo dos puntos les separaban de su inmediato perseguidor, el Motril.

Fueron los malagueños quienes avisaron primero, teniéndola antes de la media hora Iker Burgos. Aunque no tardaron los locales en adelantarse en el marcador, viendo puerta Álex Camacho justo a la media hora después de aprovecharse de un desbarajuste de la defensa rojiblanca, donde no estaba esta vez Paco Sanz al encontrarse con el primer equipo. Los almerienses trataron de reaccionar y minutos más tarde Álex Mendes tuvo el empate, pero su disparo se marchó desviado.

Los almerienses seguían buscando el gol del empate antes del descanso, intentándolo en varias ocasiones a balón parado sin éxito. Pero el resultado no iba a variar y los rojiblancos ponían rumbo a vestuarios por detrás en el marcador, aunque no estando tan lejos de poder sacar algo frente al líder y único equipo que había sido capaz de derrotarles en la primera vuelta. Así, el filial tendría el reto de darle la vuelta al partido en el segundo tiempo.

Los rojiblancos continuaron en la búsqueda del tanto del empate tras la reanudación, intentándolo con diversos centros que no encontraban un gran remate. Ante la tesitura del encuentro llegada la hora de juego Alberto Lasarte decidió mover ficha, dando entrada a Valen en sustitución de Luis Lara. No se rindieron los almerienses, pero se les estaba resistiendo el gol ante el Juventud de Torremolinos. Y el marcador no se movió más, sufriendo los almerienses una dolorosa derrota frente a los malagueños, destacados líderes de este grupo IX de Tercera RFEF, si bien se mantienen en puestos de play off tras el empate del Motril. La próxima jornada al filial le tocará derbi en casa contra el Poli El Ejido.