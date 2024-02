El Almería B, ante el reto de batir al líder

Nada fácil será el reto que tendrá que afrontar el Almería B este domingo. Los rojiblancos visitan al mediodía al líder Juventud de Torremolinos, uno de los dos equipos que ha ganado al filial esta temporada y que tan solo ha sufrido una derrota en el presente curso. Pero el conjunto que dirige Alberto Lasarte viaja a tierras malagueñas con el claro objetivo de batir al líder de este grupo IX de Tercera RFEF. Una victoria que mantendría a los almerienses una semana más en puestos de play off.

Con tan solo dos puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el Motril, los rojiblancos son conscientes de que no pueden fallar si quieren seguir entre los cinco primeros. Es por ello que los almerienses tratarán de ganar donde no lo ha hecho nadie hasta la fecha, habiendo cedido el Juventud de Torremolinos tan solo tres empates, dos de ellos frente a los otros dos almerienses del grupo, como locales este curso. Asimismo, el conjunto indálico intentará vengarse de la derrota sufrida en la ida, cuando cayeron uno a cuatro en el Anexo.

Si el filial llega a la cita después de golear al Torredonjimeno, uno de los equipos de la zona baja de la tabla, los malagueños lo hacen tras sumar un punto en su visita al Torre del Mar, tercer clasificado. No obstante, los pupilos de Antonio Calderón no conoce la derrota desde el 17 de diciembre cuando cayeron goleados a domicilio frente al Torreperogil. Para este encuentro Alberto Lasarte no cuenta con ninguna baja por sanción, si bien las necesidades del primer equipo, que recibe el lunes al Athletic Club, podría impedirle contar con algunas de sus principales piezas. Por su parte, el Juventud de Torremolinos tampoco pierde a ninguno de sus futbolistas por sanción.