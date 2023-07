Las Panteras se quedan a las puertas de ascender a Primera División en Rota

Fue bonito mientras duró. El CD Las Panteras se quedó a las puertas de lograr un histórico ascenso a la Primera División femenina de fútbol playa. Después de lograr un más que meritorio tercer puesto en el campeonato regular cuya segunda fase se disputó la pasada semana en Málaga, las almerienses consiguieron darse cita en la gran final del play off celebrado en la Playa de La Costilla de Rota (Cádiz) los pasados 15 y 16 de julio.

Cabe destacar que el club almeriense se encuentra presidido por Matilde Paniagua, quien cuenta con amplia experiencia en el mundo de fútbol después de varias temporadas siendo coordinadora y directora deportiva en otros clubes. Asimismo, también es entrenadora profesional de fútbol 11 y entrenadora nacional de fútbol playa. La responsable de la entidad señala que se trata de "un club joven que está consiguiendo grandes logros y a la vez está dando a las chicas la oportunidad de conocer otra forma de practicar fútbol en verano, divirtiéndose y creciendo como jugadoras".

Comandadas por Matilde Paniagua, su entrenadora, Las Panteras logró meterse en la gran final del play off de ascenso a Primera División después de superar al Toledo en semifinales en la tanda de penaltis tras un encuentro muy igualado que concluyó con empate a uno. En la decisiva eliminatoria le esperaba el Collerense, que terminó en segunda posición en la fase regular y que venía de dejar en el camino al Torreblanca Melilla al que vencieron cinco a dos.

No lo iban a tener nada fácil ante uno de los grandes favoritos, pero el verbo rendirse no se encuentra en el diccionario de Las Panteras, que sobre la arena hicieron gala de su nombre a lo largo de la competición tanto en su fase regular como en el decisivo play off.

Las almerienses lo dieron todo sobre la arena en tierras gaditanas, pero no pudieron superar al Collerense que hizo gala del gran papel realizado en el campeonato regular, donde tan solo cayeron ante el campeón Mazarrón, que ascendió de manera directa, sumando el resto de partidos por victorias. Las baleares vencieron seis a dos al CD Las Panteras para regresar a la máxima categoría tan solo un año después de su descenso.

Le tocará al conjunto almeriense volver a intentarlo el próximo año, cuando tratarán de demostrar que el gran papel y los buenos resultados cosechados en esta ocasión no son frutos de la casualidad, sino que detrás hay mucho trabajo por parte tanto de sus jugadoras como de su cuerpo técnico que encabeza Matilde Paniagua. Una categoría, la Primera División, en la que, si bien Almería no cuenta con equipo, sí tiene representación a través de jugadoras como Pani que milita en el Playas de San Javier, mientras que en fútbol once lo hace en el propio CD Las Panteras, Pilar Sánchez, Paqui Campoy, Carmen Belmonte o Ana Martínez, estas últimas quienes lo hacen en el Pozoalbense y que han acabado en tercera posición.