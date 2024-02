El Poli Almería, goleado por el Atlético Malagueño (0-4)

La Ciudad Deportiva de Los Ángeles ya no es el fortín que en su día fue para el Poli Almería, que cayó goleado ante el Atlético Malagueño para sufrir su segunda derrota en casa de la temporada. Mateo adelantó a los visitantes al rematar con la testa una falta botada en la primera parte, pero fueron en los segundos cuarenta y cinco minutos cuando acabó llegando el carrusel de goles de los boquerones, que demostraron su posición de privilegio en la tabla.

Una vez más los rojiblancos de pantalón azul volvían a actuar en casa y les tocaba recibir a uno de los equipos de la zona alta de la tabla. Si siete días atrás el conjunto dirigido por Carlos Hinojo se midió al Almería B en el derbi, en esta ocasión era otro filial como el Atlético Malagueño el que pasaba por la Ciudad Deportiva de Los Ángeles. Los almerienses, en cuya portería estaba esta vez el meta Álvaro Saiz, comenzaba el segundo mes del año después de no conocer todavía la victoria en este 2024.

Le estaba costando al Poli Almería generar ocasiones en los primeros compases del partido, casi ni inquietando la portería defendida por Pereda. Así, superados los diez primeros minutos fue el visitante Adrián López quien tuvo la primera, marchándose fue su disparo. Eran ahora los malagueños quienes estaban creando más peligro, volviéndolo a intentar con una falta colgada al área, pero el remata del futbolista visitante se fue fuera.

Aunque poco a poco los almerienses comenzaron a llegar con algo de peligro, teniéndola Félix con un disparo que acabó sacándola el portero cuando parecía que el balón se iba a colar. Sin embargo, minutos más tarde fueron los malagueños quienes golpearon primero y lograron adelantarse en el marcador con un remate de cabeza de Mateo que mandó el balón al fondo de las mallas tras una falta colgada por Cordero. Los rojiblancos intentaron levantarse, probando fortuna Jay con un tiro que se perdió por línea de fondo a los 20 minutos.

Aunque los visitantes tampoco echaron el freno y comenzaron a buscar el segundo, que lo llegaron a lograr pero la jugada invalidada por falta después de una parada previa de Álvaro Saiz. Y antes de la media hora el meta tuvo que volver a intervenir, esta vez para parar un disparo dde Cordero. Pero las estaban teniendo también los rojiblancos, gozando de una ocasión de Carralero a la media hora con un disparo desde la frontal en un saque de esquina, pero su tiro se marchó demasiado alto.

Ventaja malagueña en el marcador

Mientras, los malagueños lo intentaron minutos más tarde con una falta en la frontal de Cordero que se estrelló en la barrera. No obstante, los almerienses continuaron teniendo ocasiones para el empate como una en un remate de cabeza de Moussa que se marchó fuera. También lo intentó Félix con un disparo que se fue demasiado alto y Moussa, de nuevo, con un tiro que detuvo el guardameta con facilidad. Con la mínima ventaja para los visitantes ambos equipos pusieron rumbo a vestuarios.

Movió fichas Carlos Hinojo a la vuelta de vestuarios, dando entrada a Luis Torres en lugar de Edu Plá que tenía tarjeta. Los almerienses lo intentaron con una falta botada por Linares que despeó la defensa. Estaban llegando con mayor peligro los rojiblancos, probando también fortuna Carralero con un saque de esquina muy cerrado que Pereda sacó de puños. Y fue el propio Carralero el que rozó el empate en el 52' con un zurdazo que repelió la madera.

Pero los malagueños con el paso del tiempo comenzaron a llegar con peligro. Así, en el 57' Moussa derribó a un rival casi en la frontal del área cuando tomaba dirección portero, estrellando Cordero su lanzamiento en la barrera. Sin embargo, tan solo un par de minutos los visitantes ampliaron distancias cuando Benito con un disparo con la zurda desde la frontal mandó el balón al fondo de la red. Y más tarde los blanquiazules asestaron un nuevo golpe con el tercero, obra de Mateo al rematar un saque de esquina.

No estaban nada bien los locales, quienes poco después vieron como su rival iba a disfrutar de una pena máxima. Y desde los once metros no perdonó Cordero para firmar el cuarto. Aunque ni mucho menos los malagueños bajaron el ritmo y en el 73' Adrián López buscó el quinto, pero se topó con la parada de Álvaro Saiz. Los almerienses trataron de marcar el gol del honor, probando fortuna Moussa con un disparo que acabó perdiéndose por línea de fondo.

También lo intentó Josema en un saque de esquina, pero el balón una vez más acabó perdiéndose por línea de fondo. Aunque los malagueños también tuvieron una nueva ocasión y en el 84' Álvaro Saiz intervino una vez más para detener el disparo de Cordero. Ya no se movió más el marcador y los almerienses sufrieron una dolorosa derrota en el que era su fortín, perdiendo por segunda vez en casa esta temporada si bien se mantiene alejado de los puestos de descenso. La próxima jornada al Poli Almería le tocará visitar al Torredonjimeno.