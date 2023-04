El Poli Almería sueña con el ascenso

La División de Honor descansó esta pasada semana en la que no hubo jornada, retomándose la competición este próximo domingo. Tan solo cuatro fechas restan para concluir la temporada en la máxima categoría autonómica, llegando el Poli Almería a esta recta final en una posición ventajosa para lograr el sueño del ascenso a Tercera RFEF.

Los rojiblancos son segundos en la tabla, superando en dos puntos a su inmediato perseguidor. Pero no lo tendrán fácil los capitalinos que tienen varios partidos complicados en este tramo decisivo de la temporada. El conjunto dirigido por Carlos Hinojo tendrá que visitar este domingo (18:00 horas) al San Pedro, séptimo clasificado. Por su parte, su siguiente envite también será de carácter complicado. Los almerienses recibirán al Alhaurín de la Torre, que ocupa la cuarta posición, en la Ciudad Deportiva de Los Ángeles con los malagueños queriendo apurar sus opciones de ascenso.

Además, el Poli Almería despedirá la temporada midiéndose en casa al líder Rincón, que de vencer esta semana o dependiendo de lo que hagan el Mijas Las Lagunas y el Alhaurín de la Torre se convertiría en el primer equipo que certifica el salto de categoría.

Mientras, Berja y Cantoria pelearán en este final de curso por lograr la permanencia en esta División de Honor. Los virgitanos le sacan cuatro puntos al Villacarrillo, que marca el descenso, cuando tan solo restan una docena por disputarse. Además, los aurinegros tendrán hasta tres encuentros contra rivales directos como son el Cubillas al que se enfrentarán este domingo (18:00 horas), el Atarfe y el Vilches, con el que dirán adiós a la temporada. Además, la próxima semana tendrán que recibir al líder Rincón.

En lo que respecta a los del Valle del Almanzora, estos encaran este final de curso fuera de los puestos de descenso, si bien no se pueden despistar si no quieren perder la categoría. Tan solo un punto de ventaja tienen sobre la zona roja, por lo que el más mínimo detalle puede ser decisivo. Los aurinegros visitarán este fin de semana al Vilches, penúltimo clasificado, en un encuentro en el que no pueden fallar.

Pero sin duda el partido más señalado tendrá lugar la próxima jornada cuando reciban en Los Olivos al Villacarrillo, que marca los puestos de descenso, en un duelo decisivo en la lucha por la permanencia. Todo ello teniendo que enfrentarse en las dos últimas fechas del campeonato al Mijas Las Lagunas, tercero y que pelea por el ascenso, y al Alhaurino, quinto clasificado.

Por su parte, poco importa lo que haga el Pavía en estas últimas cuatro jornadas puestos que su descenso ya es matemático desde hace unas semanas. No obstante, su papel puede ser clave en la pelea por la salvación al tener que medirse al Cubillas y al Atarfe, y en la lucha por el ascenso al visitar este domingo (12:00 horas) al Alhaurín de la Torre y hacer lo propio con el líder Rincón en la penúltima fecha.