Al Poli El Ejido se le escapa un punto ante el Torreperogil (1-2)

Mala manera de despedir el año para el Poli El Ejido, que sufrió una dolorosa derrota ante el Torreperogil en Santo Domingo. Peli adelantó a los jienenses en los primeros minutos de la segunda mitad, igualando Pedro Ramírez a falta de un cuarto de hora. Pero en la recta final Manu Avilés puso de nuevo en ventaja a los visitantes, suponiendo un duro mazazo para los celestes que caen por segunda semana consecutiva después de tropezar el pasado domingo frente al Motril.

Los ejidenses volvían a actuar una vez más ante su público buscando darle una nueva alegría para poner fin a este 2023 para el olvido en clave celeste. El conjunto dirigido por José Heredia necesitaba reencontrarse con la victoria para alejarse de los puestos de descenso, de los cuales tan solo le separa un punto cumplido casi el ecuador del campeonato. Aunque los del Poniente no lo iban a tener fácil. Enfrenten tenía al único equipo que ha logrado batir al líder Juventud de Torremolinos, al que golearon la pasada jornada, y que empieza a mirar a los puestos de play off.

Los celestes tenían la importante baja de Eteki, quien tenía que cumplir ciclo de amonestaciones tras ver la quinta amarilla del curso, mientras que José Heredia tampoco podía contar con jugadores como Mario Mendes o Iván Ferrer. De esta manera los ejidenses partieron de inicio con un once muy similar al que cayó derrotado frente al Motril. Por su parte, el técnico del Torreperogil tampoco puso en liza la misma alineación que goleó a los malagueños.

Aunque los ejidenses llegaban a la cita necesitados, iban a ser los jienenses los primeros en avisar. Apenas se habían superado los cinco primeros minutos cuando Godino tuvo que salir en acción para detener el disparo de Adri. Pero los celestes, quienes ya tuvieron un acercamiento de Jaime Lorente, acabarían teniendo también la suya con un disparo de Pedro Ramírez que se marchó un tanto alto. También probaron los locales fortuna con un tiro de Diego Llorente que acabó convirtiéndose en un saque de esquina.

A vestuarios sin goles

Los celestes continuaron teniendo ocasiones como un centro de Jaime Lorente al que por poco no llegó a rematarlo Juan García o un disparo demasiado forzado de Christian. Pero el marcador no se movió durante los primeros cuarenta y cinco minutos, poniendo ambos equipos rumbo a vestuarios con el reparto de puntos. Todo tendría que decidirse en la segunda parte en la que se iban a vivir los últimos minutos de sendos conjuntos en el presente año.

Pero nada más regresar de vestuarios el Torreperogil logró ponerse por delante en el marcador. Fue Peli quien batió a Godino, rematando con la testa un centro de Adri. A los celestes se les complicaba el partido un vez más. Y pudo ser peor su no hubiera sido por su guardameta, que más tarde detuvo un disparo de Curro. Los locales intentaron generar peligro sobre la meta rival, pero les estaba costando crear ocasiones. No sería hasta a falta de poco más de veinte minutos cuando el Poli El Ejido volvió a avisar con un disparo de Diego Llorente que despejó Sergio Muñoz.

Sin embargo, los ejidenses acabarían logrando igualar el marcador. Restaba poco más de un cuarto de hora cuando Pedro Ramírez en una buena jugada de Brian mandó el balón a la escuadra para igualar el encuentro. Los celestes querían que los tres puntos se quedaran en casa. De esta manera Brian tuvo el segundo, pero se le fue alto. También lo intentó Nacho en el 80', sin fortuna otra vez. Pero el mazazo iba a llegar a falta de cinco minutos para el final cuando Manu Avilés sorprendió a Godino para poner por delante en el tanteador de nuevo a los jienenses.

Trataron de rescatar un punto los celestes, pero en el descuento el meta evitó que Jaime Lorente empatara el encuentro. Aunque los jienenses también pudieron ampliar distancias si Godino no hubiera evitado el gol de Adri. No hubo tiempo para más y el Poli El Ejido despide el año con una nueva derrota tras la sufrida frente al Motril, recibiendo al Huétor Vega en el regreso a los terrenos de juego. Por su parte el Torreperogil encadena su tercer triunfo y comienza a mirar a los puestos de play off, visitando al Maracena en su siguiente cita.