El Poli El Ejido cae en penaltis ante el Huétor Vega en el Trofeo San Roque

El Poli El Ejido continúa con su pretemporada cuando falta menos de un mes para que el balón eche a rodar esta temporada en Tercera RFEF. Después de casi tres semanas desde que sufriera dos derrotas abultadas ante dos equipos de Primera División como la UD Almería y el Granada, el conjunto celeste volvía a disputar un nuevo amistoso. Lo hizo ante el Huétor Vega, con el que los de José Heredia se tendrán que ver las caras en este nuevo curso, en el marco del Trofeo San Roque disputado en el Municipal Las Viñas de esta localidad granadina.

Un trofeo que los celestes no se pudieron llevar después de que los hueteños vencieran en la tanda de penaltis tras el empate sin goles durante los noventa minutos reglamentarios. No obstante, el encuentro sirvió para que los ejidenses vayan cogiendo sensaciones y ritmo, así como para que el nuevo técnico vaya introduciendo su idea de juego, antes de que arranque el curso en el siempre exigente grupo IX de Tercera RFEF donde se verán las caras con equipos como el filial del Almería, el Poli Almería, el Real Jaén, el Juventud de Torremolinos o el Mancha Real entre otros.

Aunque el conjunto ejidense será uno de los equipos a tener en cuenta en la temporada que arrancará el 10 de septiembre, en el partido no faltaron las ocasiones de los locales. Superado el primer cuarto de hora de juego la tuvo Ibu con un remate con la testa que se acabó marchando fuera rozando la madera de la portería defendida por Neil. Sin embargo, el marcador no se movería antes de que los veintidós protagonistas pusieran rumbo a vestuarios.

En la segunda parte ambos ocasiones disfrutaron de ocasiones para hacerse con la victoria en Las Viñas. Primero la tuvo el Huétor Vega sobrepasada la hora de juego con un potente disparo desde la frontal de Rober que de nuevo rozó la madera. Apenas cinco minutos más tarde respondieron los celeste en una buena jugada que acabó con un remate al palo. Pero los locales la tuvieron una vez más a falta de un cuarto de hora en las botas de Kiko Carmona que después de irse de dos defensas le pegó desde la frontal.

Sin que se moviera el luminoso concluyeron los noventa minutos reglamentarios, con lo que la presente edición del Trofeo San Roque se iba a tener que decidir desde los once metros. Ahí no perdonaron los locales, que acabaron llevándose la copa para sus vitrinas gracias a una tanda de penaltis en la que no falló ninguno de sus lanzamientos, mientras los celeste erraron el tercero que se fue al larguero y el quinto lo detuvo el guardameta.