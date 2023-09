Al Atlético Pulpileño se le resiste la primera victoria (0-0)

No está siendo un buen inicio de temporada para el Atlético Pulpileño que sigue dirigiendo Juanjo Asensio, quien la pasada campaña cogió el equipo tras la salida de Loreto. El conjunto almeriense continúa sin conocer la victoria en el presente curso en el grupo XIII de Tercera RFEF después de que este domingo empatar sin goles en su visita al Racing Murcia, uno de los principales candidatos en la lucha por el ascenso. Un punto con el que los rojinegros, que siguen sin ver puerta, suman ya dos unidades después de que igualaran en el estreno liguero ante el Balsicas Atlético.

En vista de que los resultados no estaban acompañando en este inicio de curso, el entrenador del conjunto rojinegro no dudo en introducir cambios en su once. Hasta cuatro novedades presentó el Atlético Pulpileño este domingo como fueron las de Luna, Iñaki Pardo, Dani Casado y Torralbo en detrimento de Paco López, Adama Fofana, Yalike y Vicente Meca. Pero los movimientos no terminaron de surtir el efecto esperado, así se llegó al descanso sin que se moviera el marcador. El segundo tiempo llevaría la misma tónica, saldándose el partido con repartos de puntos en tierras murcianas.

La próxima jornada el Atlético Pulpileño recibirá al Murcia Imperial, filial del conjunto pimentonero de Primera RFEF y que viene de ganar al UCAM B en el derbi. Mientras, el Racing Murcia visitará al Montecasillas, uno de los recién ascendido a este grupo XIII de Tercera RFEF.