El Pulpileño vence al Balsicas Atlético y se acerca al play off (2-0)

Buen inicio de la segunda vuelta para el Atlético Pulpileño, que logró imponerse al Balsicas Atlético y se acerca a los puestos de play off. Tan solo cinco punto separan a los rojinegros, quienes se reencontraron con la victoria, de la quinta plaza después de que una semana más el Real Murcia Imperial cayera derrotado. Los goles de Izan Segura y Julen, ambos en la primera mitad, permite a los levantinos mantenerse con opciones de ascender a final de curso.

Los rojinegros volvían a actuar ante su gente tras sumar tan solo un punto frente al Muleño, si bien ya encadenaba cinco jornadas con saldo positivo. Y no podían fallar los rojinegros si no querían despegarse de los puestos de play off e incluso de acercarse a la quinta plaza de este grupo XIII de Tercera RFEF. Mientras, el Balsicas Atlético necesitaba reencontrarse con la victoria tras perder su últimos cuatro partidos para distanciarse de los puestos de descenso.

Con Gastón de vuelta tras cumplir ciclo y sin su máximo goleador, Fran Cortés, tras ser operado esta semana de la rotura de su clavícula los rojinegros no comenzaron nada mal el encuentro. Ni siquiera se habían disputado los veinte primeros minutos cuando Izan Segura adelantó al conjunto dirigido por Paco Jurado. Y tan solo unos minutos más tarde Julen, uno de los refuerzos invernales, hizo el segundo para encarrilar en choque en el San Miguel.

Ventaja con la que ambos equipos pusieron rumbo a vestuarios, si bien con toda la segunda parte por delante los almerienses no se podían fiar. Pero en ningún momento el Balsicas Atlético llegó a meterse en el partido y los tres puntos se quedaban en casa, reencontrándose con la victoria los rojinegros para dar continuidad a su dinámica positiva. Un triunfo que le permite acercarse a los puestos de play off antes de visitar la próxima jornada a la Minera.