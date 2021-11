'Recado' de Fran Alcoy a los suplentes del 'Poli Ejido' en Toledo: "Con cada cambio empeoraba el equipo"

"Estoy contento por los puntos, que eran muy importantes, pero para nada satisfecho de lo que hicimos en la segunda aparte, hay que mirarse el ombligo y ver que cuando hacemos cambios no es para empeorar al equipo, después si no juegan, que no pongan malas caras". Las contundentes palabras de Fran Alcoy al término del partido que el Polideportivo El Ejido ganó este domingo en Toledo suponen un toque de atención a los futbolistas que salieron desde el banquillo. Con todo, y pese al mal trago de la última media hora, penalti atajado por Godino incluido, el míster expresó su alegría por una victoria vital para que su equipo respire. De hecho, salió de zona de descenso, aunque todavía ocupa la de promoción.

"Pudimos matar el partido, no lo hicimos y el equipo reculó, se metió atrás y le dio la iniciativa del juego al rival y nos metimos en problemas", reseña el preparador celeste

"Hay que mirarse el ombligo, sufrimos mucho en un partido que teníamos totalmente controlado"

A su juicio, en el Salto del Caballo "hubo dos partidos. Durante 60 minutos fuimos infinítamente superiores, jugamos al fútbol, presionamos bien, atacamos y contraatacamos bien y creo que deberíamos haber hecho algún gol más; pero a raíz de ahí en el tramo final del partido sufrimos mucho e incluso tuvimos suerte con el penalti y nos podían haber empatado, cosa que no debería haber ocurrido conforme estaba el partido, pero a medida que íbamos haciendo cambios íbamos empeorando al equipo. Sufrimos mucho en un partido que teníamos totalmente controlado.

La lucha por abajo es muy difícil, porque bajan muchos equipos y aquí hay que sumar, cuando a nosotros nos llegaron los partidos con los rivales teóricamente más fuertes conseguimos puntos y nunca sabes, pero para salvar la categoría hay que irse a más de 40 puntos".