La resistencia de HB Sant Joan no aparta del coliderato al Cantera Sur El Ejido (31-22)

En deporte no hay nada escrito y la clasificación puede dar 'vuelcos' cuando se miden dos equipos de zonas diametralmente opuestas, dado que a veces se producen sorpresas, si bien no fue lo que le sucedió este pasado sábado al Club Balonmano Cantera Sur El Ejido , colíder de la Primera División Nacional , que debió emplearse a fondo para batir 31-22 a un HB Sant Joan que es vicecolista sin puntuar.

Ficha técnica

CBM Cantera Sur El Ejido (15+16): Álex Navarro, Pablo Muñoz (2 goles), Fafi (3), Esteban López (5), Balaguer (3), Diego Gómez (1), Murillo, Juan Luis Márquez, José Ángel Rodríguez, Jean De Jesus (3), Saúl Andrés (4), Alberto Requena (1), Jabato (4), José Bravo (4) y Juli Quiroga (1).

HB Sant Joan (13+9): C. González, F. López (1 gol), L. Gorostizaga, D. Cabrera (1), D. Pérez (4), V. Berenguer (7), C. C. Pineda (1), P. R. García (1), C. Trujillo (1), S. Muñoz, J. M. Pérez, J. Muñoz (3), D. González (3), A. López y Ó. Padilla.

Árbitros: Luque López y Sánchez Martínez (Andalucía). Cronometradores y anotadores: Hernández Collado y Soto Ruiz (Andalucía).

Parciales: 2-3, 5-4, 6-6, 10-9, 13-10, 15-13 (descanso), 18-13, 19-16, 22-16, 24-18, 27-19, 31-22.

Incidencias: Partido de la 8ª jornada en la Primera División Nacional, celebrado en el Pabellón Municipal de Las Norias (El Ejido, Almería) ante unos 150 espectadores.