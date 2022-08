¿Para qué sirve el tramadol?

El dolor de músculos, articulaciones y de huesos en general es el motivo de consulta más frecuente a nivel de atención primaria y la especializada. Seguramente porque son dolores que además de la incomodidad que incluso llega a perturbar el descanso, provocan una limitación severa en la calidad de vida: no poder peinarnos si es el hombro el que duele, dificultad para subir o bajar las escaleras en el caso de la rodilla, o salir del agua en la playa o caminar por un sendero si el tobillo es el implicado.

Para todo ello hay multitud de tratamientos, todos destinados a una cosa: eliminar el dolor. Lo que hacemos los médicos como primer escalón de tratamiento es la medicación oral, antiinflamatorios además del popular paracetamol. Cuando eso no funciona, pasamos al siguiente escalón terapéutico: tramadol, ya sea solo o asociado con el paracetamol.

¿Qué es el tramadol?

Es un fármaco de la familia de los opioides, en este caso, menores. Se consideran opioides mayores lo que tienen un mayor poder analgésico, como es la morfina, fentanilo, tapentadol u oxicodona entre otros. El tramadol tiene un potente efecto analgésico y se usa para alivio del dolor moderado o intenso que no es controlado con fármacos más suaves, por así decirlo.

Es muy útil para el tratamiento de dolores como los derivados de hernias discales, dolor por fracturas o cuadros inflamatorios severos que no responden a nada. También su indicación es para el dolor llamado neuropático, que es aquel que se produce por el daño o la lesión de un nervio, como en el caso de un herpes zoster, o una compresión nerviosa provocada por la hernia discal, un túnel carpiano o una neuralgia del trigémino, entre otros.

Como fármaco que es, no es gratis, y no me refiero al precio únicamente, sino a sus efectos secundarios entre los más frecuentes encontramos: náuseas, vómitos, mareos, somnolencia, pérdida de fuerza, cansancio, sudoración o incluso pérdida de conocimiento.

El tramadol puede provocar caídas o accidentes evitables por sus efectos secundarios

Es por todo ello por lo que debe administrarse con precaución en pacientes mayores porque son más propensos a que estos síntomas aparezcan pudiendo provocar caídas o accidentes evitables.

Otro efecto que no podemos evitar de comentar es su dependencia. Si se toma de forma prolongada, puede llegar a provocar dependencia. Esto significa que prácticamente nuestro organismo se encuentra enganchado a esta medicación y que para conseguir el mismo efecto analgésico que cuando se comenzó el tratamiento, deberemos incrementar la dosis. A ese efecto se le llama tolerancia. Y eso es otra escalera: comenzamos con 37'5 mg, que pasan a ser 75 mg, luego 150.

Nairo Quintana

En los últimos días se ha sabido que el ciclista Nairo Quintana ha sido descalificado del Tour de Francia puesto que en un control antidopaje se han encontrado resto de tramadol en su sangre. La organización francesa le ha expulsado y queda a la espera del contraanálisis.

Se ha demostrado con estudios muy recientes que el tramadol no tiene ningún efecto para mejorar el rendimiento deportivo en ningún deporte y menos en el ciclismo.

¿Por qué entonces se ha encontrado tramadol en la sangre de Nairo? La respuesta es sencilla, para aliviar el dolor. Ese dolor de piernas que se produce en una prueba como el Tour de Francia, con tantos puertos seguidos, tanta velocidad en las etapas llanas y tanta falta de descanso.

El tramadol puede servir para que las piernas de los ciclistas no duelan tanto subiendo el Tourmalet, no provoquen esos dolores musculares asociados a la fatiga extrema. Pero no por eso el ciclista subirá Alpe d'Huez más rápido, sino que tendrá una menor agonía provocada por ese dolor tan inhumano.

¿Es motivo suficiente para que el tramadol esté prohibido?

Desde marzo de 2019 la UCI prohibió el uso de tramadol en todas sus competencias y categorías "para proteger la salud y la seguridad de los ciclistas ante los efectos secundarios de esta sustancia".

El deporte profesional es tan duro que hay que recurrir a fármacos con ese poder analgésico

El tramadol puede provocar mareos y somnolencia. Si el corredor se lo toma por la noche para poder descansar, lo normal es que a las ocho horas se haya eliminado y pueda correr sin esos efectos. Pero si lo ingiere tras el desayuno, entonces correrá toda la etapa bajo la posibilidad de sufrir alguno de esos mareos o somnolencia, lo que sin duda puede provocar uno de los problemas más temidos y peligrosos para un ciclista, una caída.

Se han realizado estudios que muestran la relación entre la ingesta de tramadol y caídas en el ciclismo profesional, sobre todo, en los descensos de los puertos, donde los reflejos deben estar al 100%, pero por el tramadol, la capacidad de reacción se encuentra mermada. El Tour se ha apresurada a la expulsión del ciclista colombiano pero ahora se encuentra pendiente de si será sancionado o no.

En este momento, el tramadol no está considerado como un fármaco que aumente el rendimiento por lo que probablemente no será sancionado, sino que se encuentra en un proceso de evaluación y seguimiento por parte de la Agencia Mundial Antidopaje. Es por ello por lo que podría haber tomado la salida en La Vuelta, pero el propio Nairo ha confirmado que no tiene la cabeza en otro sitio que en preparar su defensa, por lo que prefiere no competir, algo completamente comprensible. Veremos en qué queda todo esto.

Son detalles como este los que demuestran una vez más, lo duro y exigente que es el deporte a nivel profesional, al tener que recurrir a fármacos de este poder analgésico para poder controlar el dolor que se produce ante un esfuerzo máximo durante horas, a pesar de poner en riesgo la salud del propio deportista.