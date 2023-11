Tractormman completa las 24 horas de carrera y consigue unos 6.000 euros de recaudación

Francisco Martín, Tractormman, ha concluido con éxito y según la previsión, el desafío de correr durante 24 horas desde Celín hasta la Sierra de Gádor y vuelta, en un circuito que se repetía cada hora hasta alcanzar un total de 155 kilómetros con 6.000 metros positivos y ha dejado una recaudación de unos 6.000 euros. "Desde el inicio de la prueba hasta la última zancada, Tractormman ha demostrado una voluntad inquebrantable y un admirable compromiso con el reto y su causa, conseguir inversión para la investigación contra la leucemia infantil", asegura el alcalde de Dalías, Francisco Lirola, quien estuvo acompañando al deportista durante la salida y la meta, junto a concejales del Ayuntamiento de Dalías.

Francisco Martín desarrollaba su marcha desde las 09:00 horas del sábado hasta las 09:00 horas del domingo, siendo acompañado de un numeroso grupo de deportistas que, sin descanso durante incluso la oscuridad de la noche, con un paso constante y enfrentándose a los desafíos físicos y mentales que conlleva un reto tan exigente como el que se llevó a cabo.

El punto de encuentro y lugar de la celebración del resto de actividades tuvo lugar en la sede de la Peña Culoverde de Celín, lugar al que se acercaron gran cantidad de vecinos de Dalías "y personas de otros puntos como Cartagena, Jaén o Málaga, por lo que me siento muy satisfecho de haber cumplido las expectativas y que la comunidad se implicase tanto en esta locura que hoy cerramos por quino año consecutivo y que seguiremos hasta que el cuerpo y las condiciones físicas me lo permitan, porque como siempre digo, vuestra lucha por vivir es mi motor para correr", apostilla Francisco Martín, en relación a los niños con leucemia infantil a los que va destinada esta recaudación, a través de la asociación Unoentrecienmil.

La placeta de Culoverde acogía, además, actividades como globoflexia, chocolate con buñuelos, tiro con arco, yincanas, talleres, senderos, barra solidaria, stand solidario, conciertos y atracciones infantiles a lo largo de todo el fin de semana.

Desde el Ayuntamiento de Dalías, el alcalde, Francisco Lirola, ha vuelto a poner de manifiesto su "satisfacción y orgullo por contar con en Dalías con un evento de estas características, en el que se compaginan deporte y solidaridad en su máxima y mejor expresión. Gracias a Tractormman y a todos los colaboradores y asistentes se ha conseguido recaudar esta importante cifra y recaudar juguetes para un orfanato, con el objetivo de que esta Navidad sea mágica para todos".

Tractormman expresó su "profundo agradecimiento a todos los que me han respaldado, todas y cada una de las personas que a nivel individual han colaborado, empresas y, como no, a la Peña Culoverde y al Ayuntamiento de Dalías, haciendo extensivo mi agradecimiento a todos sus vecinos por su calidez y apoyo, a toda la comunidad que me impulsaba a superar cada kilómetro. Como no, a todos los que me han acompañado en la carrera, con especial mención a Rubén Fernández, que completó el reto de principio a fin a mi lado".

Concluidas las 24 horas, Tractormman cruzaba la línea de meta entre aplausos, cerrando una hazaña de resistencia, determinación y solidaridad que ha quedado "como un testimonio inspirador de la capacidad humana para conquistar desafíos formidables", concluye el alcalde.