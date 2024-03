La UAL recoge el testigo como sede de los CAU del próximo curso y se proclama campeona femenina de vóley

Con la enhorabuena por delante a la Universidad de Granada por su magnífica organización, y con el orgullo de la competitividad y deportividad de sus más de doscientos representantes, la Universidad de Almería ha cerrado los CAU 2024 asumiendo la responsabilidad de ser sede en el año 2025. Como símbolo, ha recibido la bandera que así lo acredita de manos de la UGR, colofón emotivo a tres periodos distintos de pruebas, el último de tres días por concentración que ha reunido a más de 1.700 deportistas en la capital granadina, y a una ceremonia de clausura en la que han participado masivamente todas las delegaciones.

Ha sido el vicerrector de Estudiantes y Vida Universitaria de la Universidad de Granada, Juan Luis Benítez, el que ha puesto en las manos de Pablo Martínez, en representación de la UAL, la bandera del GADU, el Grupo Andaluz de Deporte Universitario. Desde ese momento, la responsabilidad recae ya en la Universidad de Almería, que la acepta "con orgullo", ha manifestado Pedro Núñez, director de UAL Deportes: "Pondremos todo nuestro empeño en organizar unos Campeonatos de Andalucía Universitarios en los que se demuestre el potencial de nuestra universidad en su conjunto, siendo un honor recibir a todas las universidades hermanas”.

Lo ha definido como "una gran oportunidad también para la ciudad de Almería y la provincia, ya que van a venir aproximadamente el mes de marzo de 2025 unos dos mil deportistas y el resto de personas que integran las delegaciones, con todo lo que ello supone". El objetivo es "al menos igualar la excelente organización que ha hecho la UGR, a la que felicitamos por su excelente presentación de candidatura a los EUSA Games de 2028". Y es que estos CAU han servido como muestra de la capacidad de Granada frente al comité evaluador europeo, desplazado a la capital de la Alhambra estos días de competición para hacer una valoración real.

A ese respecto, ha abierto la clausura el Director General de Universidades de la Junta de Andalucía, Ramón Herrera, que ha dado la enhorabuena a todos los participantes y les ha recordado que la vida universitaria va más allá del estudio y la investigación, ello ante la imagen de un Pabellón Universiada totalmente abarrotado y con el colorido mezclado de todas las universidades andaluzas. En ese acto se ha aprovechado para realizar la premiación completa de todas las modalidades, con las medallas de oro y de plata en voleibol para la Universidad de Almería, campeonas las chicas y subcampeones los chicos, y bronces para los equipos femeninos de fútbol y de balonmano. El resto de selecciones, si bien no han logrado la presea, han demostrado tener un gran nivel competitivo.

El equipo femenino de vóley ha sacado adelante una emocionante final frente a Sevilla, superando dos lesiones en el mismo partido de jugadoras titulares, llegando al tie-break y conquistando un título que se le resistía. El equipo masculino, por su parte, ha tenido un mal comienzo frente a Málaga, reaccionando en el tercer set, pero cayendo en el cuarto ante una selección que ha sido superior. En cuando a las chicas de balonmano femenino, han logrado el bronce frente a Cádiz para 'endulzar' su derrota en semifinales. En fútbol, las jugadoras almerienses se lo han colgado ganando a Málaga y teniendo la certeza de que merecían mucho más.

La última jornada de competiciones se ha iniciado con todos los equipos teniendo opción de medalla, dos de ellos en la gran final, nueve en la lucha por el bronce y uno, el de rugby 7, teniendo todos sus partidos solo durante este tercer y definitivo día. De las doce posibles preseas, la cosecha de este año se ha quedado finalmente en esas cuatro, aunque se ha dado una gran imagen en todas las disciplinas y, de hecho, los méritos han sido muchos para haber logrado mejores resultados. "Quizás podríamos esperar algo más de algún deporte, pero es destacable que hasta el último día todos los equipos han tenido posibilidades de subir al podio, todos, del primero al último, y eso no es fácil de conseguir en una universidad pequeña como la nuestra", ha valorado Manuel Calvo.

El responsable de Competiciones Externas de UAL Deportes ha recordado que "en igualdad, el factor suerte es importante, y este campeonato no ha estado de cara en muchos partidos". Una muestra es el baloncesto masculino, que en la primera jornada perdió frente a la finalista Málaga llegando a la prórroga, de solo dos puntos, en un partido que se podría haber ganado. Después venció a Granada para intentar una medalla histórica que no llega porque se ha perdido en otro partido apretado contra una gran Jaén. En cuanto al baloncesto femenino, su recorrido se inició en la fase previa y se ha plantado en semifinales, cayendo con Granada y, en el partido por el bronce, contra Córdoba en un final de infarto. El balonmano masculino cedió en su semifinal frente a Córdoba, y no pudo rehacerse del golpe en el choque por el bronce frente a Sevilla.

Un caso aparte es el de la selección masculina de fútbol, que se ha marchado sin medalla, pero invicta, perdiendo el cuarto de final en la tanda de penaltis, ganando en la semifinal por el bronce y cediendo otra vez en penaltis frente a Sevilla tras un partido de 0-0 en el que no ha materializado varias ocasiones de gol. El fútbol sala femenino ha perdido con Huelva en otro partido igualado, sin metal, mientras que el masculino, al que las opciones de final se le fueron a falta de seis minutos frente a Granada, tampoco se ha repuesto de la desilusión de verse fuera y se ha visto superado por Sevilla en la pelea por el bronce. En relación al pádel, su entrada en semifinales ya fue un gran logro, pero una vez dentro no ha podido ni con Sevilla por una plaza en la final ni con Pablo de Olavide por el bronce. En rugby 7 la participación de la UAL se ha iniciado con victoria sobre Córdoba, y derrotas con Cádiz y Málaga.

Así, "en líneas generales diría que la UAL ha tenido un papel sobresaliente", ha añadido Calvo, "tanto en el aspecto deportivo, con la lucha de nuestros deportistas en los terrenos de juego, pero también hay que destacar el aspecto humano, el comportamiento que han tenido dentro y fuera del terreno de juego". Ha ido más lejos: "Para mí es un orgullo ir con ellos y ellas a cualquier sitio, ya que siempre demuestran que son responsables y que saben que están representando la Universidad de Almería; lo dan todo para conseguir los mejores resultados deportivos, pero también saben comportarse con los rivales, respetar las decisiones que toman los colegiados y asumir las decisiones de los técnicos y los responsables de expedición". Se llevan una gran experiencia vital, "lo bonito de reunir a todos los deportes concentrados en la misma semana, luchando, conviviendo, conociéndose, haciendo nuevas amistades… muy atractivo". Ha felicitado a la UGR por la organización y ha adelantado que "la UAL lo dará todo como la sede única de 2025".