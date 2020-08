Dos veces en las últimas dos semanas ha visto frenada su dinámica de entrenamientos al confirmarse el martes un nuevo positivo por COVID-19 en la plantilla. Si no se conocían más casos de coronavirus en su plantel, la Unión Deportiva Almería tenía previsto volver al trabajo en la tarde del jueves para seguir con sus sesiones preparatorias de cara a la primera ronda del play off de ascenso a Primera que los rojiblancos disputarán, si todo se mantiene bien hasta entonces, los días 13 y 16 de este mes ante el Girona. Por precaución, la UDA cambió de idea y no entrenó.

Los miembros de la UDA pasaron una nueva ronda de test el miércoles para ver el estado de un plantel, -también cuerpo técnico y empleados- en el que se descartaba a priori un brote por contagio de coronavirus después de anunciar la entidad hace unos días el positivo de un segundo jugador, justo una semana después de encenderse las alarmas con el primer caso confirmado. Cabe recordar que ambos futbolistas son asintomáticos, su estado de salud es bueno y deberán guardar cuarentena, según informaba la entidad en sus redes sociales.

Con José Gomes al frente, la UD Almería iba a ponerse en la tarde de ayer de nuevo manos a la obra bajo el protocolo de seguridad sanitaria de la fase 1, con la esperanza de que no volviera a darse ningún positivo más y el equipo pudiera centrarse al cien por cien en la eliminatoria de la próxima semana ante el cuadro catalán que dirige el almeriense y exrojiblanco Francisco. Pese a descartar más contagios los últimos resultados obtenidos, la UDA tomó la decisión finalmente de no volver a las sesiones preparatorias hasta este viernes, siempre y cuando los resultados de los test PCR confirmen por segunda vez consecutiva que todo el plantel almeriense disponible da negativo.

Bajo esa situación, LaLiga, en principio, no debería tomar ninguna decisión en cuanto a la modificación de las fechas o del formato del play off por la situación en el vestuario de la UD Almería, más allá, eso sí, de obligar a cumplir el aislamiento al segundo positivo de la plantilla rojiblanca, que se anunció el martes, como ya hizo con el primero.