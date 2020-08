El Almería informa de un nuevo positivo en sus filas

Un miembro de la UD Almería vuelve a dar positivo por coronavirus. La persona afectada, que había dado negativo en las tres test llevados a cabo durante la semana pasada, está aislada y en cuarentena en su domicilio particular, presentando un buen estado de salud.

Diario de Almería ya informó la semana pasada que había un segundo caso en estudio, puesto que los resultados eran no concluyentes. Sin embargo, los test habían dado negativo hasta por tres veces y se volvió al trabajo de forma normal, como manda el protocolo. Sin embargo, hoy se ha producido este nuevo positivo (no tiene por qué ser el que se había estado investigando previamente como no concluyente) y el club ha actuado con diligencia para aislarle y minimizar el riesgo de contagio. Es más, el equipo estuvo toda la semana entrenando prácticamente en fase 1 por precaución por si se daba una situación como ésta, aunque desde este lunes sí que trabajó con normalidad puesto que los test iban saliendo negativos.

La UD Almería ha activado el protocolo sanitario instaurado por LaLiga y el CSD, y ha optado, además, por suspender los entrenamientos en espera de los resultados de los nuevos test a los que se someterán los integrantes del equipo durante los próximos días.

El positivo detectado la semana anterior sigue en cuarentena en su domicilio con un buen estado de salud

Paralelamente la entidad ha procedido a la desinfección de las distintas dependencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos, que una vez realizado, está abierto para que los atletas puedan usar el anexo. El club ha informado a las autoridades sanitarias, Patronato Municipal de Deportes, CSD y RFEF, además de a LaLiga, con la que mantiene un contacto directo y permanente, de la situación.

¿Y ahora qué pasa con el play off?

De momento todo queda en espera de que haya una nueva ronda de test entre la plantilla, que previsiblemente será mañana por la mañana. La forma de actuar será la misma de la otra vez: si no hay brote, si se confirma que sólo es un positivo, quedará aislado y el grupo tendrá que entrenar nuevamente bajo estrictas medidas de seguridad.

Lo cierto es que vuelve a ser un varapalo anímico y en la estrategia de preparación del partido ante el Girona del próximo jueves 13 de agosto. Falta algo más de una semana para que arranque esa eliminatoria y ahora serán los test y los organismos competentes los que digan qué hay que hacer. La situación cada vez es más compleja y quedan menos fechas. La opción de realizar una burbuja y jugar a un solo partido en una zona neutral vuelve a coger fuerza.