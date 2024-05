Victoria en el tiempo de descuento del Pulpileño ante el Ciudad de Murcia (1-0)

Victoria en el último momento del Atlético Pulpileño, que consiguió su último triunfo del curso ante su afición, frente al Ciudad de Murcia en el San Miguel. Un tanto desde los once metros de Fran Cortés, el máximo goleador de los almerienses, en el tiempo de descuento permitió a los rojinegros llevarse los tres puntos. Triunfo con el que el conjunto dirigido por Paco Jurado concluirá la temporada en la octava posición en el grupo XIII de Tercera RFEF.

Ya sin nada en juego después de haberse quedado sin opciones de entrar en puestos de play off, los rojinegros regresaban al San Miguel para disputar su último encuentro de la temporada en casa. Si bien los almerienses llegaban a la cita tras reencontrarse con la victoria en la visita del pasado miércoles a la Unión Molinense, pretendían darle la última alegría del curso a su afición. Todo ello mientras los murcianos se estaban jugando la permanencia en la categoría y no podían permitirse perder para evitar certificar su descenso.

No comenzó el partido del todo mal para los almerienses. Antes de llegar al primer cuarto de hora la tuvo Julen tras una jugada individual, siendo el primer disparo a puerta de los locales. Apenas un par de minutos después la volvió a tener Julen, pero no tuvo suerte de cara a puerta. Sin que se moviera el marcador ambos equipos pusieron rumbo a vestuarios.

Ya en la segunda parte, casi llegada la hora de juego, la tuvo Cristo con un disparo desde la frontal. Pocos minutos antes Paco Jurado había comenzado a mover su banquillo dándole entrada a Eloy en sustitución de Fofana. Mientras, minutos más tarde Dani Casado estuvo a punto de anotar el primero. Cuando todo apuntaba al reparto de puntos, ya en el descuento, los visitantes se quedaron en inferioridad numérica después de que Felipe viera la segunda cartulina amarilla al cometer penalti sobre José Antonio.

Fran Cortés, el máximo goleador del conjunto rojinegro, no perdonó desde los once metros para darle la victoria en el descuento a los almerienses. Segundo triunfo consecutivo que logra el equipo dirigido por Paco Jurado cuando ya se había quedado sin opciones de play off, mientras prácticamente certifica el descenso del Ciudad de Murcia. La próxima jornada el Atlético Pulpileño visitará al Muleño, su inmediato perseguidor, para despedir el curso.