La salud de los candidatos

Pocas veces caemos en la cuenta de que tras la figura de los políticos hay personas expuestas a renuncias personales y a un severo nivel de vida que le obliga a tener disciplina, cuidar sus horarios y abandonar muchos placeres. Es la sacrificada vida de los políticos. No se trata sólo de trabajar mucho y bien, sino que para tener éxito en política también es importante organizar la propia vida.

Y esto es casi una obligación cuando llega el momento de la campaña electoral, quince días de dura competición, con jornadas maratonianas donde unas veces no da tiempo a comer y en otros momentos se acumulan los almuerzos. Las campañas electorales no entienden de horarios, de lluvia, de calor o de frío, y tanto el candidato como su equipo tienen que estar preparados para afrontar tanto aquello que se ha planificado como los imprevistos que, quieran o no, aparecen en el momento menos oportuno.

Organizar la vida para afrontar el caos de la campaña electoral es parte de este ritual. Y aunque no se trate de una recomendación, sino de una obligación, aún hay candidatos que entienden este momento como una actividad más. Siguen viviendo como siempre, con horarios imposibles a los que acumulan más horas de trabajo, reuniones demasiado largas y poco efectivas, y una pésima administración del tiempo.

Una campaña electoral es sinónimo de estrés, prisas, jornadas interminables, ansiedad. Es un punto crítico en la vida del candidato, y hay que prepararse para afrontar dos semanas de vértigo, cargadas de tensión y altibajos emocionales. Ningún aspecto puede desatenderse, enfocando los nuevos hábitos al triple cuidado del cuerpo, la mente y las emociones.

El desgaste no es sólo físico, sino también mental. Por ello, los expertos aconsejan afrontar cada jornada en positivo, comenzando el día de buen humor para evitar que un estado de ánimo decaído pueda ocasionar un cansancio prematuro y que la tensión pueda afectar a la relación con los electores en las distancias cortas. La fatiga mental también se puede prevenir, y para ello se recomienda evitar psicoactivos (cafeína, alcohol y drogas), dormir las horas suficientes, realizar estiramientos tanto al principio como al final del día, y adoptar posturas correctas durante la jornada.

Evitar el estrés y la ansiedad es otra de las máximas de las campañas electorales. Ayuda, según los expertos, el hecho de tener unas expectativas realistas, es decir, ser capaz de darlo todo por conseguir votos pero conociendo y asumiendo ciertas limitaciones.

La angustia típica de estos momentos también puede minimizarse delegando en el equipo aquello que suponga una gran carga, lo que sin duda permitirá al candidato ser más eficiente.Y, por más dedicación y entrega que suponga la búsqueda del voto, la desconexión mental es necesaria y aconsejable. Dedicar tiempo para la familia, los amigos y el ocio redundará en un estado general más saludable.

Diario de Almería ha consultado a expertos protocolo, cuales serían las 10 principales claves para que la salud de los candidatos se resienta lo menos posible durante los días de campaña. La primera recomendación es realizar una planificación semiestricta, donde imprevistos y cambios deben estar también contemplados, y se conozca de antemano la agenda del día para poder preparar con tiempo todos los mensajes.

La clave número dos es comenzar el día de buen humor, siendo positivo y alegre; un estado de ánimo en horas bajas acelerará el cansancio, la tensión y la irritación propios del momento. Hacer ejercicio de manera habitual, al menos tres veces por semana, es el tercero de los consejos de los expertos en protocolo que han indicado como aspecto número cuatro a tener en cuenta el estar hidratado, ya que ayuda a estar más despierto.

Beber entre 1 y 3 litros de agua diarios reduce la sensación de cansancio. Llevar una dieta sana, con alimentos ligeros, frutas y verduras. Evitar comidas copiosas antes de un mitin porque produce sueño, y prescindir de algunos alimentos, como ajo o cebolla, si se va a tener contacto directo con ciudadanos o con la prensa, forman parte del decálogo, así como la utilización de protección solar si se va a estar al sol.

Evitar la exposición continua a cambios de temperatura provocados por los aires acondicionados y la ingesta de bebidas muy frías para prevenir resfriados, afonías y otros males.

Otra de las recomendaciones más destacadas es dormir un mínimo de 7 horas, lo cual permite al cuerpo recargar pilas. También ayuda a descansar la mente, lo que permite estar más avispados ante posibles preguntas o en los debates. No fumar en exceso y, preferiblemente, anular cualquier sustancia que no sea beneficiosa para la salud, y por último llevar una higiene rigurosa que evite contraer alguna infección por la propia sudoración y lavarse las manos de manera constante.

Todos estos consejos que permiten afrontar con garantías la situación de sobrecarga física y emocional de una campaña. Los electores ven además con buenos ojos que los políticos lleven una vida saludable porque lo asimilan a una gestión saludable. Las aficiones deportivas hoy son ampliamente compartidas por la sociedad, y los votantes se sienten más próximos a los políticos que practican deporte.

CANDIDATO DEL PP A LA ALCALDÍA DE LA CAPITAL

Ramón Fernández-Pacheco: “Me gusta cuidarme”

El candidato a la alcaldía de la capital por el PP y actual alcalde, Ramón Fernández-Pacheco confiesa que le gusta hacer deporte. La bicicleta, correr, caminar, el pádel,... En cuanto tengo tiempo voy al gimnasio, aunque últimamente me echarán de menos. La frecuencia depende de la agenda de alcaldía, pero siempre que puedo. Me gusta hacer deporte al aire libre: salir con la familia, el perro, los amigos y tomar alguno de los muchos caminos que, en unos minutos y desde el mismo centro de la ciudad, nos adentran en la naturaleza. ¡Es una gozada y una suerte para los almerienses!".

A Fernández-Pacheco le gusta comer sano “y procuro hacerlo siempre”. “Y siempre que puedo, intento comer en mi casa. Es lo que más me gusta. No obstante, los días que como fuera son muchos más de los que quisiera”. “Mis platos preferidos, los de cuchara”.

Come fruta y verdura de manera habitual; “bebo cuando el cuerpo lo pide”, en algún momento “puntual”, fuma quizá un cigarro. “Me gusta cuidarme, y utilizo cremas y hoy todas llevan protección solar”. Sobre su estado de ánimo, el candidato popular se considera “una persona optimista por naturaleza”.

“Es cierto que estos días la agenda es intensa y el cansancio acecha. No obstante, intento no perder la sonrisa”. Duerme menos horas de las que le gustaría. “Lo ideal sería dormir ocho horas seguidas todos los días de la semana. Algo que, desde que soy alcalde, no sólo estas semanas, se me antoja difícil”.

CANDIDATA DEL PSOE A LA ALCADÍA DE LA CAPITAL

Adriana Valverde: “Soy una persona muy activa”

La candidata a la alcaldía de la capital por el PSOE, Adriana Valverde, detalla que “fuera de campaña hago bastante ejercicio. Lo necesito y disfruto mucho: ando, corro, hago pilates...”. “Pero las jornadas en campaña son absorbentes, así que, como no dispongo de mucho tiempo, lo que estoy haciendo, siempre que puedo, es ir caminando a los actos públicos, a las entrevistas y ruedas de prensa o a las reuniones con distintos colectivos. ¡Ayuda a mantenerse activa y a seguir observando qué pasa en la ciudad!”.

“Desayuno en casa. Siempre que es posible, también intento comer y cenar en casa”. A pesar del vertiginoso ritmo de estas dos últimas semanas “Sigo cocinando a diario, cuando llego por las noches”. “Suelo almorzar sopa, verduras y carne o pescado a la plancha. Y por las noches, queso fresco o un yogurt y fruta”.

Considera básicas en su dieta la fruta y la verdura, bebe “muchísima agua”. “No la cuantifico, pero le puedo decir que, por lo menos, dos litros. Soy de las que llevan agua casi siempre en el bolso, porque tengo muy presente que hay que hidratarse y, la verdad, es que me la pide el cuerpo”. Nunca ha fumado, utiliza siempre protección solar, y asegura que su estado de ánimo es “muy bueno”.

“Estos días tan intensos de contacto con la gente, recibiendo el cariño de tantos almerienses, me están cargando las pilas”. Adriana Valverde detalla que suele dormir entre 5 y 6 horas. Soy una persona muy activa y duermo muy bien.

CANDIDATO DE CIUDADANOS A LA ALCALDÍA DE ALMERÍA

Miguel Cazorla “Suelo ser una persona muy positiva”

El candidato a la alcaldía de Almería de Ciudadanos, practica ejercicio físico. “Salgo a andar, 11 o 12 kilómentros y para eso necesito una hora y media. Y lo hago por las noches muy tarde o por la mañana a las 06:30”. Como mucha verdura y fruta, y sus desayunos son muy ligeros “una galleta y un te”.

A mediodía toma “carne o pescado a la plancha habitualmente o algo que me gusta mucho como es la comida de cuchara. Acelgas esparragadas, pimentón, o unas patatas en ajo pollo que me salen riquísimas”. En estos días de campaña ha comido en casa un 40% de los días. “Una pena porque es el momento que tengo para ver a mi familia”.

Bebe sobre un litro y medio de agua diario “sobre todo por cuidarme la garganta”. “Jamás” ha fumado. Y nos cuenta que utiliza protección solar “porque además tengo una piel muy sensible y me suelo quemar”.

Miguel Cazorla detalla que madruga muchísimo, “es una costumbre que tengo desde hace muchísimos años”. “Me levanto todos los días en cuanto amanece, me acueste a la hora que me acueste”. “Y cuando me levanto mi estado de ánimo es muy positivo. Soy una persona que cuando me levanto veo el vaso medio lleno. Pienso que siempre puede venir alguien a fastidiarte el día con lo cual me cargo de adrenalina desde bien temprano para tener el equilibrio”.

“Suelo ser una persona tremendamente positiva. En cualquier negatividad suelo ver una oportunidad, y me gusta porque creo que es la única manera de construir”. “Duermo poco, entre cuatro horas y media o cinco y suelo descansar bien”. Confiesa que “todos los días de año que puedo me gusta sentarme aunque sean 10 minutos después de comer”.

CANDIDATA DE IZQUIERDA UNIDA-EQUO A LA ALCALDÍA DE LA CAPITAL

Amalia Román “Tengo mucha ilusión y mucha alegría”

La candidata de Izquierda Unida-Equo, confiesa que suele hacer poco ejercicio físico, “ni durante estos días, ni nunca”. “Salgo de vez en cuando a andar, pero poco más”. En cuanto a su dieta habitual durante estas semanas de campaña electoral, reconoce que “durante estos días fatal, muy mal. Una dieta desequilibrada completamente”.

No obstante ha aclarado que generalmente “mi dieta es la de cualquier persona, un plato de comida como se suele decir de olla y un plato de ensalada. Pero en estos días de campaña llevo una dieta muy mala”. Amalia Román suele comer en casa “casi siempre. Es muy raro que coma fuera”.

Come mucha fruta y mucha verdura y sobre todo en verano, “bebo mucho gazpacho”. Asegura que toma mucha agua. “Perfectamente dos o tres litros al día”. No es fumadora y siempre que va a estar al sol utiliza protección solar.

Sobre su estado de ánimo, señala estar “un poco estresada, pero con mucha ilusión y mucha alegría. Sin problemas. Un estado buen”. Ahora muy poco. Suelo dormir unas cinco horas o seis horas como mucho”.

CANDIDATO DE VOX A LA ALCALDÍA DE LA CAPITAL

Joaquín Pérez de la Blanca “Estoy muy animado e ilusionado”

El candidato de VOX a la alcaldía de la capital lamenta que estos días “no tengo tiempo”. “Pero normalmente nado dos o tres veces por semana. También salgo a pasear el sábado o el domingo por la mañana”. Durante estos días de campaña “suelo comer lo mismo de siempre”.

“Procuro comer de todo durante la semana: huevos, carne, pescando, legumbres, verduras y sobre todo mucha fruta. Me gusta todo”. Y además “me gusta mucho comer en mi casa”.

Toma dos piezas al día de fruta como mínimo. “Y suelo comer tres veces a la semana verdura: espinacas, acelgas, judías verdes, etc”. “Bebe un litro mínimo de agua al día y hace unos cinco años o más que lo deje. Solía fumar paquete y medio al día”.

Utiliza protección solar siempre que va a estar al sol, y confiesa estar “muy ilusionado y animado”. “Pero poco a poco el cansancio va haciendo mella”. Duerme de media al día 8-9 horas. “Creo que es esencial para rendir mejor durante el día”.