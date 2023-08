Abre en Almería este obrador que será un referente para los celiacos

Desde el pasado 3 de agosto, Almería cuenta entre sus negocios con un obrador sin gluten. Mari's Bakery, situado en la calle Ángel Ochotorena, se va a convertir en un referente para los celíacos, puesto que ofrecen panes y dulces caseros sin gluten, una demanda de la sociedad ante el alto número de personas con intolerancia a esta proteína que existe.

Maritza, propietaria, abrió hace unos años un despacho de pan en la Calle Mirlo (cerca del Centro Comercial Mediterráneo) donde ya preparaba algunas piezas sin azúcar o pensadas para intolerantes alimentarios (sin huevo, veganas...). Esto le motivó a crecer como empresaria y a abrir este nuevo punto de venta muy cerca de la intersección de Carretera Ronda con Avenida Juan Bosco.

El nuevo obrador Mari's Bakery no es un punto de venta directo, pues sólo trabaja bajo encargo y se especializa en un amplio catálogo de tartas para intolerantes, diabéticos y, sobre todo, celíacos. No obstante, para quien tenga un arrebato del dulce puntual, pueden encontrar sus productos en EcoVega, en la Vega de Acá. Este nuevo proyecto no lo afronta sola Maritza, pues se ha sumado su hijo Juan, titulado de la Escuela de Hostelería y quién ha sumado al emprendimiento de su madre nuevas propuestas como los vasitos veganos de cereza, de chocolate, de mojito con o sin alcohol...

El jueves 3 de agosto se realizó una pequeña fiesta de inauguración a la que asistieron una gran representación de la Asociación de Celíacos de Almería, vecinos, amigos y colegas de profesión, que pudieron degustar tarta de zanahoria, tarta de amapola, tropical piña chessecake, margarita lime chessecake, galletas veganas, bizcochos de chocolate sin azúcar y todo su catálogo al completo.