Agricultores almerienses 'pasan' de la gran manifestación del sector primario en Sevilla

El sector agrario andaluz ha parado este viernes 25 de febrero su actividad y se ha manifestado con una gran tractorada en la capital de la región, Sevilla, con el objetivo de protestar por la grave crisis que, a juicio de los convocantes, está poniendo al límite a los agricultores y ganaderos de la región. Citan, entre otras cuestiones, los bajos precios a los que venden sus productos, la subida de los costes de producción, las novedades sobre cuestiones laborales (como la subida del salario mínimo y la reforma laboral que obliga a hacer fijos discontinuos a buena parte de los jornaleros), la competencia desleal de países terceros (con una normativa más laxa sobre medio ambiente y producción), la reforma de la PAC (que, calculan, supondrá pérdidas de 450 millones para el campo andaluz hasta 2027) y una sequía severa "que asfixia a muchas explotaciones agrarias desde hace varios años".

Sin duda, todas ellas cuestiones que afectan muy directamente al sector también en la provincia de Almería y que ha ido dirigida especialmente al Gobierno, y más concretamente al Ministerio de Agricultura y Ganadería de la nación. Sin embargo, la movilización no ha sido tan secundada como cabría esperar, y es que Diario de Almería ha sabido que puede que hayan ido algunos particulares de manera individual, pero se puede generalizar diciendo que los agricultores de la provincia 'han pasado' de esta iniciativa en la que tanto hay que reinvindicar. Lejos de los que fueran las últimas movilizaciones celebradas en Madrid por los mismos motivos, en esta ocasión, los sindicatos agrarios almerienses Coag y Asaja pusieron a disposición de los productores almerienses autobuses para acudir a la cita de la capital hispalense. Sin embargo, no ha habido demanda para ello y al final no ha salido ninguno con origen Almería.

Así, los protagonistas, se puede decir que han hecho oídos sordos a la petición de los convocantes: Asaja, Coag y Cooperativas Agro-alimentarias, quienes días atrás lanzaron un llamamiento a agricultores, ganaderos y cooperativas para que acudieran a esta gran manifestación a fin de “exigir a las Administraciones públicas, sean del color político que sean, medidas coherentes y reales con la sostenibilidad y el desarrollo del campo andaluz que garanticen la dignidad de las explotaciones agrarias y salvaguardar el campo de Almería”, rezaba el comunidado que se le hizo llegar a asociados y desde los medios de comunicación. Es más, a diferencia de provincias como Sevilla, donde se ha parado la actividad, este viernes 25 de febrero ha sido un día más en el sector primario almeriense.