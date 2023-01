Almería alza su voz con el levante español ante el recorte del trasvase

Más de cien autobuses de Almería, Murcia y Alicante pusieron en la pasada madrugada rumbo a Madrid para unirse a las protestas. El alcalde de Pulpí, Juan Pedro García , una de las zonas almerienses más afectadas por el Plan del Tajo, llamó a participar en la concentración ya que “sin agua no tenemos futuro, no solamente en el tema agrario, sino para cualquier otro ámbito de nuestra sociedad” al tiempo que subrayó que el municipio “depende” del agua procedente del trasvase Tajo-Segura.

Apuntes

Andalucía se suma al rechazo al plan del Tajo. El Gobierno andaluz, al igual que Valencia y Murcia, presentará alegaciones al plan del Tajo y pedirá al Consejo de Estado un informe desfavorable sobre el proyecto del real decreto e incluye la regulación del trasvase Tajo-Segura, que considera un “capricho político”. El Ejecutivo andaluz se suma a la actuaciones anunciadas por el Gobierno valenciano.

guerra del agua

Teresa Ribera hace un llamamiento in extremis. La vicepresidenta Teresa Ribera hizo ayer martes un llamamiento in extremis a evitar otra guerra del agua. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Ribera lamentó que se haga “una tergiversación de la realidad en favor de un territorio, con determinada pancartas de determinados grupos políticos” y pidió que no se vuelva a “una guerra del agua”.

asociaciones

Coexphal defenderá el “imprescindible” trasvase. A la concentración de este miércoles, asistirán los responsables de Fepex, así como de las asociaciones más afectadas por el recorte del trasvase: Proexport, Apoexpa, Fexphal y Coexphal. Éstas consideran el agua del travase del Tajo-Segura como “imprescindible”, puesto que sin ella el destrozo que se le hace al sector es muy importante.