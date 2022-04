Biosol Portocarrero, garantía para el agricultor

En cuanto a sus instalaciones, tiene en plantilla unos 300 empleados y empleadas para la confección de un producto que se mima y personaliza según el destino. Estas personas cuentan con dos turnos, intercalando los mismos semanalmente de mañana y tarde, para facilitar la conciliación y organización. Con esta carta de presentación se presenta desde hoy Biosol Portocarrero en la primera gran feria que vive Almería después de la pandemia de la COVID-19 y el parón que generó para la mayor parte de los ámbitos sociales, no así el agroalimentario, donde empresas como esta demostraron su capacidad de responsabilidad y trabajo para abastecer a todos los consumidores de España y el resto del continente.

Actualmente, la familia de esta empresa sale también más allá del Parque Natural nijareño y se extiende por las zonas productivas más prolíficas de la provincia, estando presente en el Levante, Poniente y también en Gérgal. Todo ello suma una superficie de producción que supera las 250 hectáreas entre los cultivos propios y los de los más de 60 agricultores que forman parte de Biosol, base fundamental del proyecto y la filosofía de esta firma que no conoce límite.

Biosol ha conseguido en menos de 25 años ser un líder en materia de salud y sostenibilidad , tanto ambiental como social, algo que ya no queda ajeno para los muchos consumidores, cada vez más informados, que solo quieren en su mesa frutas y hortalizas producidas bajo esta premisa.

Actualmente cuenta con la mayor parte de su producción dentro de un enclave incomparable como es el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar , desde donde exportan la calidad de unos productos con la garantía y el mimo que lleva aparejada esa filosofía centrada en el ecológico-biologico-orgánico , y permitiendo a los cosumidores no solo disfrutar del sabor y la calidad, sino también ser partícipes y sentir que promueven el trabajo y la crencia de que se puede hacer un planeta más sostenible.

Bioterráneo, la V Gama más natural

Además de la producción orgánica de frutas y hortalizas, Biosol Portocarrero abría su portfolio para ofrecer lo mejor de la huerta con un procesado artesanal y más fácil de degustar. Para ello lanzó en 2014 su V gama bajo la marca Bioterráneo, que a día de hoy no para de crecer en el mercado y ya se exporta en Europa, US y Canadá. Esta línea está compuesta por gazpacho, salmorejo, zumos de cherry y sandía y tres tipos de salsas: mayonesa, alioli y tomate frito con albahaca. Y por supuesto, se trata de productos totalmente naturales. Como ejemplo, el zumo de sandía es solamente la pulpa exprimida de esta fruta y otro caso destable es el del salmorejo, que no lleva gluten y por tanto lo hace apto para personas celíacas. Esta gama de productos se comercializa en España en pequeños establecimientos y tiendas gourmets y a través de su tienda online El Camaleón Verde; en el mercado internacional también tiene presencia, donde los productos estrella son el gazpacho y el zumo de cherry. Además, tanto la V Gama como el resto de frutas y hortalizas disponibles de Biosol Portocarrero pueden consultarse en la web www.bioterraneo.com.