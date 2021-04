Cinco startups inician su aceleración en ‘El Cable’ de Andalucía Open Future en Almería

La Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades y Telefónica, con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, han seleccionado a 5 startups, compuestas por 27 emprendedores, para incorporarse a la aceleradora ‘El Cable’, en una nueva convocatoria del programa de impulso al emprendimiento tecnológico ´Andalucía Open Future´ en Almería.

Las nuevas empresas comenzarán la aceleración con una metodología de trabajo híbrida adaptada a la situación actual, que combinará la asistencia personalizada online y la actividad presencial en ‘El Cable’.

Durante este proceso de maduración -de cuatro meses prorrogable a otros cuatro- recibirán el asesoramiento de más de 80 mentores expertos en diversas áreas de negocio, además de poder participar en actividades formativas y de networking, obtener visibilidad, así como acceder a oportunidades de financiación pública y privada.

Desde que comenzase en 2014, Andalucía Open Future ha acelerado hasta la fecha a 202 empresas de base innovadora en sus cuatro centros (de Sevilla, Málaga, Almería y Córdoba), de las que 108 están facturando y 68 han sido invertidas. Con más de 4.000 horas de mentorizaciones destinadas en cada edición a las startups aceleradas, es uno de los programas más solicitados por los emprendedores andaluces, que suma 1.166 solicitudes recibidas.

24 startups inician su programa de aceleración en Andalucía Open Future en 2021, 5 de ellas en ‘El Cable’ almeriense.

5 nuevas startups en Almería

Las nuevas startups que se incorporan a El Cable desarrollan productos innovadores en áreas como atención al cliente (customer service), salud digital (ehealth), bienestar (wellness), social y planning tool.

Brug es una plataforma que ofrece mediante el pago de una suscripción mensual poder elegir y disfrutar, cada mes, de diferentes joyas y relojes; Dsruptive, realiza un seguimiento de diferentes parámetros de la salud por parte de los usuarios a través de un implante subcutáneo y una aplicación móvil, pudiendo almacenar esta información y utilizarla tanto para fines médicos como no médicos; Waggy, es una app web/móvil para realizar donaciones y comprar alimentos/útiles básicos para protectoras y santuarios de animales en España; OWA (Only about Women Academy), academia nómada de formación centrada en temas relacionados con entrenamiento, salud y mujer; Wilapp, app gratuita para pedir cita en tiempo real en centros de peluquería y estética que incluye un chat entre proveedor y cliente.

La iniciativa impulsada por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades y Telefónica cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Almería adherido a la iniciativa para la gestión y dinamización de este espacio de aceleración de startups tecnológicas en la ciudad.