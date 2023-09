La Cámara de Comercio de Almería organiza la visita a ‘American Food and Beverage’

La Cámara de Comercio organiza la asistencia y participación de empresas almerienses a la feria American Food And Beverage Conference, que se celebra en el Centro de Convenciones de Miami entre el 18 y el 20 septiembre 2023

American Food and Beverage es una feria de carácter multisectorial en la que se presentarán a nivel internacional las novedades de empresas vinculadas a los sectores de agroalimentación y agroindustria que ofrece una oportunidad para exponer, conocer y explorar las posibilidades del mercado americano a través de Miami. Esta acción de asistencia a feria se desarrollará en el marco de la misión comercial de carácter multisectorial que organiza el área Internacional de la Cámara para impulsar la internacionalización de las empresas almerienses y su acceso a los mercados exteriores de interés para su negocio.

Orientada a ese objetivo, la misión comercial integrada por 15 representantes de empresas de diversos sectores relacionados con la agroalimentación y la agroindustria cuentan con el apoyo de la Cámara de Comercio de Almería a través de una bolsa de viaje que incluye transporte y desplazamiento y entrada a la feria American Food and Beverage.

La agenda de la delegación comercial incluye una reunión de trabajo con la Cámara de Comercio de España en Miami y el consejero económico de la Embajada de España en Miami. American Food & Beverage (AFB) es una feria anual profesional que se realiza en Miami, que celebra este año su XXVII edición y está organizada por el Centro de Negocios de Miami, junto con el US Department of Agriculture y el National Association of State Departments of Agriculture.